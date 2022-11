Podemos Andalucía defiende frente a quienes "no se la han leído" que la Ley del 'solo sí es sí' "protege a las mujeres"

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía y diputado de Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha defendido este lunes, frente a quienes "no se la han leído", que la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley del 'solo sí es sí', "protege a las mujeres".

Así lo ha remarcado Juan Antonio Delgado en una rueda de prensa en la sede de Podemos Andalucía en Sevilla en la que, a preguntas de los periodistas sobre dicha ley impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, ha dicho que se quedaba con una frase "muy sabia" del magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín que "ilustra muy bien la situación" y, según la cual, "el que sostenga que la ley desprotege a las víctimas, o no se ha leído la ley, o no sabe leer, o tiene otros intereses ocultos".

"Creo que es bastante ilustrativo, bastante contundente de lo que supone la ley", ha añadido Juan Antonio Delgado, quien ha remarcado que Martín Pallín es un juez "con un prestigio importante", así como ha defendido que la citada normativa del Ministerio de Igualdad "protege a las mujeres" y es "una ley muy valiosa".

El parlamentario de Por Andalucía ha advertido de que "algunas personas que representan a asociaciones de jueces han opinado" sobre esa ley pero "han dicho públicamente que no se lo han leído", y al respecto ha lamentado que "en manos de personas así estamos".

Ante la "cantidad de personas" que "en los últimos días entienden de leyes, de técnica y de todo", Juan Antonio Delgado ha insistido en señalar que él se quería "quedar" con esas palabras de Martín Pallín acerca de que se trata de "una ley que no desprotege a las mujeres, sino que las protege", y que "quien diga que no protege a las mujeres es porque no se la ha leído, porque no sabe leer o porque tiene otros intereses ocultos". "Ahí me quedo", ha zanjado el diputado andaluz de Podemos.