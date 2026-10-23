Podemos Andalucía presenta a sus ocho cabezas de lista al 29N con su portavoz, Alejandra Durán, de número 1 en Granada

Cabezas de lista de Podemos Andalucía para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha dado a conocer este viernes los nombres de las personas que encabezarán sus candidaturas al Congreso de los Diputados por las provincias andaluzas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, entre quienes figura su actual portavoz, la exparlamentaria andaluza Alejandra Durán, al frente de la lista de Granada.

Así lo ha anunciado Podemos Andalucía en un comunicado en el que confirma que, como ya se había anunciado, Mar Cambrollé liderará su lista al Congreso por la provincia de Sevilla, y en la que defiende que sus candidatos conforman "un equipo diverso, con trayectorias que combinan experiencia institucional, trabajo en el sector privado y los servicios públicos, y décadas de activismo social, feminista, vecinal y de defensa de los derechos humanos".

En concreto, los 'números uno' de las listas con las que Podemos Andalucía concurrirá a las próximas elecciones generales son Jésica Jiménez por Almería, Julio de la Torre por Cádiz, Ana Calzada por Córdoba, Alejandra Durán por Granada, Hermes Gómez por Huelva, Lola Rodríguez por Jaén, Micaela Jiménez por Málaga y Mar Cambrollé por Sevilla.

Desde Podemos defienden que estas candidaturas están unidas por un "hilo común", el de "la voluntad de llevar al Congreso la voz de quienes, con demasiada frecuencia, no son escuchados, y de que Andalucía tenga voz propia en las instituciones del Estado", de forma que apuestan por "situar en el centro de la agenda la vivienda digna, el empleo con derechos, unos servicios públicos fuertes, el feminismo, la memoria democrática y la paz".

Desde premisas como que la política "debe servir para mejorar la vida de la mayoría social", y "los derechos no se regalan", sino que "se conquistan, se defienden y se ensanchan", Podemos tiene previsto recorrer en las próximas semanas las provincias andaluzas para "presentar sus propuestas y dar a conocer a sus candidaturas".

La cabeza de lista por Almería, Jésica Jiménez, nació en una familia de raíces almerienses y vinculada a Vícar, es técnica en Electrónica y formó parte durante cinco años de la Armada Española, antes de trabajar, posteriormente, en el sector hortofrutícola almeriense, en el envasado y manipulación de productos agrícolas.

En Podemos Almería, Jésica Jiménez ha asumido responsabilidades en las áreas de Feminismos, políticas Lgtbiqa+ y Sociedad Civil. Defiende una Almería "donde nadie tenga miedo a perder su casa y donde trabajar no signifique vivir en la precariedad".

Por su parte, el número uno por Cádiz, Julio de la Torre, nació en Puerto Real y es coordinador de Rebeldía, las juventudes de Podemos. Se presenta como candidato de la "juventud transformadora", y desde el partido morado defienden que "representa a una generación que vive los problemas de acceso a la vivienda y al empleo y que reclama hacerse oír en las instituciones".

La candidata cabeza de lista por Córdoba, Ana Calzada, es cordobesa y trabajadora de la hostelería, además de que fue portavoz local de Podemos en Córdoba capital y actualmente forma parte de la Mesa de Partidos de la coalición. Su "compromiso nace de los barrios y la participación social, con la defensa de los derechos Lgtbiaq+, el feminismo, la memoria democrática y la justicia social", explican desde Podemos.

ALEJANDRA DURÁN TOMA EL RELEVO DE MARTINA VELARDE

Por su parte, la actual portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán Parra, toma el relevo de quien fuera coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde --quien esta semana ha anunciado por redes sociales que deja la "política institucional"--, como cabeza de lista por Granada, provincia por la que el partido 'morado' consiguió un escaño en las anteriores elecciones generales de 2023 integrado en las coalición de Sumar.

Alejandra Durán ha sido concejala en Padul, diputada provincial y autonómica, y, según defienden desde Podemos, "aporta más de 20 años de experiencia laboral fuera de la política en empresas privadas, compaginada con la crianza de sus dos hijos". Sus "prioridades" son "la vivienda digna, el trabajo con derechos, los servicios públicos, la igualdad y la paz".

El candidato que encabeza la lista por Huelva es Hermes Gómez, de 44 años, que cursó estudios de educación física y nació en Isla Cristina. Profesionalmente, ejerce de chef en una cadena hotelera y su "motivación es representar en el Congreso a los trabajadores".

Gómez "apuesta decididamente por preservar el medio ambiente, apoyando la puesta en marcha de energías renovables y la lucha para solucionar las grandes lacras de la provincia en este terreno, como el vertedero de residuos tóxicos de Nerva o las balsas de fosfoyesos de la capital onubense".

En Jaén, la número uno de Podemos será Lola Rodríguez, feminista y experta en género e igualdad, además de maestra "comprometida con la escuela pública y con los movimientos de Renovación Pedagógica". Es también activista en movimientos sociales, "antirracista y antifascista", según se detalla en el comunicado.

Por Málaga, encabezará la lista de Podemos Micaela Jiménez, que es diplomada en Trabajo Social, experta en Educación Social y Familiar y máster en Género y Políticas de Igualdad de Oportunidades. Ha desarrollado su carrera en ONG, administraciones públicas y asociaciones, trabajando con mujeres con adicciones, menores en protección y colectivos en exclusión social.

Desde hace más de siete años es técnica de Podemos en el Ayuntamiento de Málaga. Participa activamente en el movimiento por el derecho a la vivienda, acompañando a familias en procesos de desahucio, y en los movimientos "pacifista, antirracista y de solidaridad con el pueblo palestino". Fue también impulsora y miembro de la Junta Directiva del Centro Sociocultural La Nave.

MAR CAMBROLLÉ LIDERA LA LISTA POR SEVILLA

Por último, la número uno por Sevilla, Mar Cambrollé, es sevillana, activista social y defensora de los derechos humanos, y, según destacan desde Podemos, acumula "casi cinco décadas de lucha por la libertad, la igualdad y la justicia social".

Así, en 1977 fue fundadora en Sevilla del Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR), y en 1978 lideró la primera manifestación por la libertad sexual y contra la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. En 2007 impulsó la Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera y, posteriormente, la Federación Plataforma Trans, desde donde contribuyó a la Ley Trans de Andalucía de 2014 y a la Ley Trans estatal de 2023.

La candidatura de Mar Cambrollé supone, en sus propias palabras, "la continuación de una trayectoria de lucha" que ahora quiere llevar a las instituciones. Además, es "la primera mujer trans que encabeza una candidatura al Congreso de los Diputados por una circunscripción electoral en toda la historia de la democracia española", un "hito histórico" que ponen de relieve desde Podemos.

Para el partido 'morado', su candidatura reúne tres "elementos especialmente significativos", como son su "extraordinaria relevancia informativa", su "profunda dimensión simbólica y democrática, al abrir un nuevo capítulo en la visibilidad y participación política de las personas trans", y "una importante proyección política y social, al llevar al primer plano electoral la trayectoria de una activista que acumula casi cinco décadas de lucha por los derechos humanos, las libertades y la igualdad".