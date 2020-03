Podemos critica el "victimismo" de Cs, que "tiene un problema con el feminismo porque se lo ha querido apropiar"

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha considerado este lunes que "Ciudadanos (Cs) tiene un problema desde hace tiempo con el feminismo", porque "ha intentado apropiarse" del mismo en España, y ha criticado que, tras las movilizaciones por el Día de la Mujer de este pasado domingo, 8 de marzo, desde el partido 'naranja' hayan vuelto "a poner el foco de forma victimista en la expresión de un movimiento que no los asume, que no los quiere y que los rechaza por su instrumentalización".

Así lo ha trasladado Pérez Ganfornina en una rueda de prensa en la sede de Podemos Andalucía en Sevilla y a preguntas de los periodistas al hilo de lo ocurrido en la manifestación del 8 de marzo en Madrid, donde la actitud de un grupo de mujeres obligó a dirigentes de Ciudadanos a abandonar la movilización.

El dirigente de Podemos ha sostenido que por parte de Ciudadanos "intentaron jugar a apropiarse de un movimiento que es muy heterogéneo y diverso, que no recibió bien nunca desde el principio los intentos bruscos y burdos" de la portavoz del partido en el Congreso, Inés Arrimadas, "por aparecer como la feminista del reino".

Tras aludir a "la distancia que tienen organizaciones políticas como Cs, y especialmente la derecha, para comprender las reivindicaciones del movimiento feminista", Pérez Ganfornina ha insistido en que en el partido 'naranja' "tienen un problema con el feminismo porque han intentado apropiarse" del mismo "en este país", aunque "lamentablemente para ellos no lo han conseguido", según ha apostillado.

Ha criticado que, tras "actos como el de ayer", desde Cs "vuelven a poner, y además no les importa, el foco de forma victimista en la expresión de un movimiento que no los asume, que no los quiere y que los rechaza por su instrumentalización".

"Siguen haciendo foco de ellos mismos y utilizando cada convocatoria feminista para darse autobombo en lugar de poner en el centro lo que debería estar en el día de ayer, que eran las propuestas feministas", según ha continuado Pérez Ganfornina en referencia a Ciudadanos.

En esa línea, se ha preguntado "cuál era la propuesta de feminista de Ciudadanos ayer". "Ellos", ha respondido, para advertir de que "no es la primera vez", sino "una forma de sobrevivir en política a partir de generar conflicto que se ha encontrado con un movimiento contundente, sólido, que no va a aceptar tonterías de nadie".

MOVIMIENTO "DIVERSO"

Por otro lado, el dirigente de Podemos ha considerado que "el movimiento feminista siempre ha sido diverso", de forma que, realmente, "hay feminismos", y de alguna manera "es normal que haya diferentes sensibilidades y se organicen como buenamente entiendan".

En todo caso, "hay un conflicto patriarcal en la sociedad en la que vivimos, una desigualdad estructural que hay que atajar, cada uno con su estrategia", pero "deberíamos sumar en la línea de acabar", por ejemplo, "con la violencia contra las mujeres", y el 8 de marzo "es un día de unidad, de movilización, independientemente cada uno con las consignas que quiera", ha continuado.

Para Pérez Ganfornina, este domingo, "en las calles de este país, miles de mujeres, especialmente, tejieron una alianza fuerte para defender un cambio radical en esta sociedad", y "hay que quitarle volumen a los altavoces que anuncian la división del movimiento y subirle el volumen a mujeres y colectivos que están reivindicando un cambio de políticas".