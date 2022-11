Podemos denuncia que "no se está cumpliendo" y "algunos están tirando para romper" el acuerdo inicial de Por Andalucía

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado andaluz de Podemos Juan Antonio Delgado se ha quejado este lunes de que "no se está cumpliendo" el acuerdo por el que seis formaciones de izquierdas decidieron concurrir juntas a las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio bajo la marca de Por Andalucía, y "algunos están tirando más para romper" dicho consenso que para "cuidarlo".

Así lo ha denunciado el también portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía en una rueda de prensa en la sede de Podemos Andalucía en Sevilla en la que, al hilo del proceso de primarias que el partido morado ha desarrollado para conformar sus candidaturas de cara a las elecciones municipales de mayo de 2023, ha aludido a dicho acuerdo que su partido alcanzó 'in extremis' con IU, Más País Andalucía, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde para concurrir juntos a las elecciones andaluzas del 19 de junio, justo cuando vencía el plazo para registrar dicho acuerdo ante la Junta Electoral de Andalucía.

De hecho, se apuraron tanto los plazos para dicho acuerdo que éste no pudo registrarse dentro del periodo de tiempo establecido en la Junta Electoral, de forma que la marca de Podemos quedó fuera de las que integraban oficialmente dicha candidatura, si bien en sus listas sí se incorporaron miembros del partido morado --incluido el propio Juan Antonio Delgado, que encabezó la lista por Cádiz-- como independientes.

El que fuera también vencedor de las primarias que Podemos Andalucía celebró para elegir a su candidato a la Presidencia de la Junta ha defendido que en su partido se caracterizan "porque hemos sido generosos y comprometidos con el proyecto de la izquierda", y "no hemos roto ningún acuerdo", y al hilo ha apostillado que "en Andalucía no sé si estará roto" dicho acuerdo, "pero algunos están tirando más para romperlo que para cuidarlo", según ha advertido.

Al respecto, ha recordado la sustitución de la representante de Por Andalucía en la Mesa del Parlamento, que el pasado mes de septiembre dejó de ser la diputada de Podemos Alejandra Durán a favor de la presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, pese a que en el acuerdo previo a las elecciones se fijaba que la representación del grupo en el órgano de gobierno del Parlamento correspondería a Podemos.

"Eso estaba en el acuerdo", por lo que "no se está cumpliendo" ese punto, según ha incidido Delgado, quien ha añadido que "hay cosas que se ven y que se saben ya", y en esa línea se ha quejado de que tampoco "se cumple" el que él, como representante de Podemos en la confluencia, pueda dar ruedas de prensa del grupo en el Parlamento, o que Podemos e IU se alternen en las preguntas al presidente de la Junta en las sesiones de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, que en lo que va de legislatura están corriendo a cargo de la portavoz del grupo, Inmaculada Nieto, que también es responsable de Política Institucional de IU Andalucía.

"NO SE HA CUMPLIDO NADA RESPECTO A PODEMOS"

"No se ha cumplido nada respecto a Podemos" en relación a dicho acuerdo que contemplaba también de qué manera se configurarían las listas de Por Andalucía para las elecciones autonómicas del 19 de junio, ha aseverado Juan Antonio Delgado, quien ha apuntado que dicho documento "se empezó a respetar hasta que firmamos todos para crear el grupo parlamentario" --que cuenta con cinco diputados, tres de ellos de Podemos--, momento a partir del cual "empezó ya a no cumplirse", según ha denunciado.

En todo caso, el portavoz del grupo Por Andalucía ha indicado que esta comunidad autónoma "tiene muchos problemas como para estar con los egos de la izquierda", y ha reivindicado que él "desde el primer día" llegó a la política autonómica "a trabajar por Andalucía, comprometido, respetuoso, y ahí voy a seguir", aunque ha insistido en señalar que "cuando se llega a acuerdos hay que respetarlos, sí o sí, te gusten o no te gusten".

"Hay cosas que no me gustan, pero no voy a meter palos, no voy a utilizar ruedas de prensa --"y menos en el Parlamento si me dejan" algún día darlas, según ha apostillado-- "para hablar de los problemas internos" de su grupo "porque me daría vergüenza estar hablando de nosotros con todos los problemas que tienen los andaluces", según ha comentado.

No obstante, ha reivindicado que en las primarias a las que concurrió para encabezar la candidatura de Podemos a la Junta de Andalucía le "votaron 6.000 compañeros" de su partido, algo que "no puede decir todo el mundo", pese a lo cual "no me costó ningún trabajo dar un paso al lado por la unidad de la izquierda".

LA MARCA DE PODEMOS EN LA PAPELETA DE LAS MUNICIPALES

Por otro lado, en relación a las primarias de Podemos para conformar sus candidaturas a las municipales, Delgado ha agradecido la "participación" y el "compromiso demostrado por los militantes e inscritos" en el partido en dicho proceso en el que "más de 4.300 personas han votado" en Andalucía.

Ha puntualizado que "a partir de ahora continúa el proceso" para concurrir a dichos comicios, que está así "comenzando" y que "no acaba" con dichas primarias que, en todo caso, garantizan que Podemos "estará" concurriendo en "las ciudades más grandes e importantes de Andalucía" con candidaturas, según ha puesto de relieve.

Ahora "se va a trabajar con otras organizaciones" y por "la unidad de la izquierda", según ha abundado Juan Antonio Delgado, quien ha opinado que "tampoco se trata tanto de la cantidad como de la calidad" de las candidaturas que presentará Podemos, que va a estar "en los municipios más importantes" de Andalucía, según ha insistido en esa línea, "con mucha ilusión" y "un compromiso fuerte".

En todo caso, ha confirmado que, tras las primarias "exclusivamente de Podemos", ahora se abre un proceso en el que "se pueden sumar otras candidaturas, otros compañeros, por ejemplo personas independientes", que permitan que "estemos en más municipios" concurriendo a las elecciones locales.

En todo caso, Juan Antonio Delgado ha querido dejar claro que "las siglas de Podemos tienen que estar en la papeleta" con la que concurra dicho partido a las próximas elecciones locales, algo refrendado en una reciente "asamblea municipalista" del partido morado, según ha recordado.

El parlamentario ha justificado esa exigencia porque "no podemos estar cada día poniendo un nombre nuevo y equivocando a la ciudadanía", y al respecto ha aludido a lo sucedido en las elecciones andaluzas del 19 de junio, cuando desde Podemos se advirtió antes de los comicios de que el nombre de Por Andalucía "no era acertado por desconocido, y a un mes de las elecciones no se podía poner", según ha remarcado.

Frente a ello, Delgado ha subrayado que el nombre de Podemos "es muy conocido, y a la gente hay que darle seguridad, certeza, facilitarle el trabajo, no inventarse cuestiones nuevas para no sé qué", ha zanjado.