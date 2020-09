Podemos e IU reafirman su "sintonía absoluta" mientras "sigue" el posible "deterioro irreversible" en Adelante

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha subrayado este viernes que entre su federación y la dirección de Podemos Andalucía que ahora lidera Martina Velarde "hay sintonía absoluta, connivencia y una alianza estratégica", a la vez que ha lamentado que "sigue la misma situación de bloqueo" en Adelante Andalucía que se daba el pasado mes de agosto, por lo que el "deterioro" en esa confluencia que integra a estos dos partidos junto al de Anticapitalistas que encabeza Teresa Rodríguez, y a fuerzas andalucistas, "puede ser irreversible".

En declaraciones a los medios en el marco de una reunión que han mantenido este viernes en Sevilla Toni Valero y Martina Velarde, el líder andaluz de IU ha señalado que, "por desgracia, sigue la misma situación de bloqueo en la que nos fuimos de vacaciones a mediados de agosto" en Adelante Andalucía, en alusión al enfrentamiento que entonces se puso de manifiesto fundamentalmente entre Anticapitalistas e IU, después de que Anticapitalistas dejara Podemos y esta última formación renovara su dirección, a la que accedió Martina Velarde en sustitución de Teresa Rodríguez.

"Hasta que no haya una rectificación, una responsabilidad, un sentido común que ha de poner la minoría que ha cometido esas anomalías, por desgracia, no cabe mucho hablar de Adelante", según ha comentado Toni Valero, quien, en todo caso, ha querido lanzar un mensaje de "absoluta tranquilidad" respecto al trabajo del grupo parlamentario de la confluencia en la Cámara andaluza.

Y es que, según ha subrayado, "hay un programa electoral con el que nos presentamos" a las elecciones andaluzas que es "una herramienta formidable que, además, cobra plena vigencia en la actual situación para hacer una oposición constructiva al Gobierno de las tres derechas reaccionarias" que, en su opinión, dirige la Junta de Andalucía.

En esa línea, Valero ha comentado que los 17 diputados del grupo de Adelante --que integra a representantes de IU y a parlamentarios elegidos en listas de Podemos, pero alineados con Teresa Rodríguez y Anticapitalistas-- van a tener que seguir siendo, "como hasta ahora, coherentes con ese programa electoral que nos llevó a las elecciones" y "con lo que se tiene que hacer oposición al Gobierno de las tres derechas".

En esa línea, ha comentado que la "línea de oposición que se expresa en la Cámara, en el Pleno" del Parlamento, por parte de los diputados de Adelante "es coherente con el programa con el que se presentaron, más allá de que fuera de dicha cámara puedan darse opiniones personales que no son, por así decir, compartidas o coherentes con el espacio político", según ha apostillado el líder andaluz de IU.

"Yo me circunscribo a la acción estrictamente institucional, que es lo que se dice en las comisiones y en el Pleno" del Parlamento, y "en ese caso me parece que no hay diferencia entre todos los que en su momento hicimos ese programa electoral y nos presentamos a las elecciones", según ha añadido Toni Valero.

De igual modo, a preguntas de los periodistas, el coordinador de IU ha apuntado que, "en política, a los conflictos no se le pueden poner fecha de finalización, porque lo prioritario es intentar resolverlos, y ponerles fecha de finalización puede ser una cortapisa para su solución", según ha opinado antes de concluir que "a nosotros lo que nos preocupa es que, cuando hay manos tendidas, y tenemos la mano tendida, no se dé una reciprocidad por la otra parte para que la solución sea lo más pronto posible".

"APUESTA POR LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA A LA IZQUIERDA DEL PSOE-A"

Por su lado, la coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha valorado que su partido e IU vienen trabajando conjuntamente "no solamente desde ahora, sino desde 2016", cuando por primera vez acudieron en coalición electoral a las elecciones generales, y "apostamos fuertemente por una unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE en Andalucía".

"Y por eso seguimos trabajando aquí", según ha añadido Velarde antes de apostillar que, en su opinión, "lo demás tiene poca importancia" en un contexto en el que "la gente lo está pasando muy mal" por la crisis.

Por eso, según ha subrayado la dirigente de Podemos, la "absoluta prioridad" de su partido es "trabajar para revertir la situación en Andalucía", desde el convencimiento de que "la gente quiere saber qué alternativa hay al Gobierno que tenemos ahora mismo".

"Y en eso estamos trabajando, en medidas para ser una alternativa al Gobierno de la Junta de Andalucía", según ha insistido Martina Velarde antes de apostillar que "lo demás, pues sucederá, pasará y se irá viendo conforme se vayan sucediendo los acontecimientos", y "no es algo de verdad que nos preocupe". "Nos preocupa lo que están pasando los andaluces en nuestra tierra, y estamos trabajando para ser una alternativa", ha concluido la coordinadora de Podemos Andalucía.