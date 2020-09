Podemos pide a Junta y Ayuntamiento de Córdoba que se tomen en serio la seguridad en los colegios o cerrarán en días

CÓRDOBA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Pedrajas, ha avisado este martes a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y al propio Consistorio cordobés de que, "si no se toman en serio la seguridad sanitaria en los centros educativos, en pocos días tendrán que cerrar sus puertas", tras haber comenzado este mismo martes el curso para los alumnos menores de tres años en los centros de Educación Infantil.

En este sentido y en un comunicado, Pedrajas ha señalado, tras haber asistido a un encuentro telemático con la Plataforma Marea Verde, que "en los centros educativos sigue reinando la duda y la incertidumbre", sumada a "la angustia de los equipos directivos y el miedo de las familias", pues, aunque "desde la Consejería de Educación se presume de haber destinado los recursos humanos y materiales necesarios, la realidad que viven los centros es otra bien distinta".

Así, "no hay ni dotación de personal, ni de recursos, ni tampoco espacios para garantizar una incorporación al colegio mínimamente segura", pues, según ha afirmado Pedrajas, "se siguen manteniendo ratios muy elevadas, sin poder garantizar la distancia sugerida de 1,5 metros entre alumnos en las aulas".

Además, "el incremento de plantilla comunicado a los equipos directivos es de un tres a un cinco por ciento, en el mejor de los casos, y ni siquiera pueden elegir en qué áreas se necesitan esos refuerzos. Se obliga a una enseñanza presencial hasta segundo de ESO, y no se dice nada claro para el resto de cursos de la ESO, de Bachillerato y ciclos formativos".

También, según ha indicado la portavoz de Podemos, "se obliga a organizar la dinámica escolar por grupos de convivencia, a sabiendas de que en Secundaria, con la optatividad que conllevan los currículos y la escasez de profesorado, es totalmente imposible".

"A eso hay que sumarle que hoy martes --ha proseguido--, ya se celebran pruebas de septiembre en todos los centros, sin que dispongan del necesario incremento de limpiadoras para asegurar la desinfección del mobiliario y de dependencias usadas por unos alumnos al realizar sus exámenes antes de entrar los siguientes, incumpliendo así la Consejería su propio protocolo de seguridad en cuanto a limpieza".

A esto se suma que la Consejería de Educación, "juega a meter miedo a las familias, amenazándolas con un protocolo de absentismo si deciden no mandar a sus hijos a los centros, en lugar de dedicar profesorado y recursos digitales suficientes a una enseñanza telemática de calidad para los que no puedan o no quieran ir de forma presencial".

Pedrajas ha dicho esperar que, al menos a nivel municipal, el alcalde, José María Bellido (PP), "aunque del mismo signo político que el consejero de Salud, el también cordobés Jesús Aguirre, demuestre un poco más de responsabilidad y, dentro de sus competencias, atienda a las preocupaciones y reivindicaciones que las AMPA le plantearán el próximo jueves en una reunión que han concertado".

"No es de recibo --ha lamentado-- que lo único a lo que se ha comprometido hasta ahora es a tener, como manifestó a los CEIP hace unos días, 50 personas itinerantes para la limpieza de los 72 centros de Infantil y Primaria" de la ciudad, es decir, "ni tan siquiera una por centro y restándolas a otros espacios municipales", además de "20 personas de seguridad privada, pero solo para los centros grandes de Primaria, mientras que los demás parece que no necesitan nada".

En este sentido, Pedrajas ha recordado a Bellido que es su "obligación contratar personal para limpieza y desinfección permanente de todos los CEIP, asegurar la correcta ventilación de las aulas, ceder espacios municipales para facilitar el distanciamiento del alumnado en los recreos y prácticas deportivas, así como para poder desdoblar algunos grupos numerosos, también aumentar el número de conserjes, porque hay centros que ni siquiera tienen uno fijo, y dedicar efectivos de la Policía Local a controlar que se cumplen las normas en las entradas y salidas de los centros".

Todo ello ha llegado a Pedrajas a la conclusión de que, en el caso de "no dar pasos importantes en los próximos días por parte de las dos administraciones, la local y la autonómica, en pocos días nos vamos a una situación de cierre segura de los centros educativos".