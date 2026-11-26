Podemos reclama frenar la turistificación de Granada y proteger barrios como el Albaicín y el Realejo frente a la expulsión de sus vecinos - PODEMOS

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha pedido frenar la turistificación de la ciudad de Granada y proteger barrios como el Albaicín y el Realejo "frente a la expulsión de sus vecinos". Así lo ha señalado la formación morada este jueves en una atención medios previa a un acto con la participación del portavoz estatal de la formación, Pablo Fernández, junto a la candidata al Congreso por Granada, Alejandra Durán.

Pablo Fernández ha dicho que la turistificación no es un fenómeno inevitable, sino la consecuencia de decisiones políticas sobre el modelo económico y urbanístico. "No podemos aceptar que una vivienda sea más rentable como alojamiento turístico que como hogar para una familia. La vivienda tiene que servir para vivir, no para alimentar un negocio especulativo", ha dicho.

Fernández ha explicado que Podemos plantea medidas de alcance estatal para intervenir sobre este problema, entre ellas acabar con el uso turístico de las viviendas residenciales en el contexto de emergencia habitacional, impedir nuevas licencias para pisos turísticos y establecer una moratoria para nuevas plazas hoteleras en zonas de turismo masificado.

"Las ciudades no pueden estar al servicio de los grandes operadores turísticos ni de los fondos de inversión. Las instituciones tienen que poner límites, recuperar viviendas para el alquiler residencial y garantizar que los vecinos puedan seguir viviendo en sus barrios. No podemos hablar de libertad mientras miles de personas no pueden permitirse un techo", ha añadido.

Por su parte, Alejandra Durán ha señalado que no se puede permitir que el Albaicín o el Realejo se conviertan en escenarios turísticos mientras sus vecinos tienen cada vez más dificultades para quedarse a vivir. "No basta con conservar sus monumentos y sus fachadas; hay que proteger a las personas que dan vida a nuestros barrios. Sin vecinos, sin comercio de proximidad y sin vida cotidiana, Granada pierde su identidad", ha dicho.

La candidata granadina ha defendido que el problema de la vivienda no puede abordarse al margen de la turistificación y ha reclamado medidas que permitan recuperar viviendas para uso residencial y frenar la especulación. "Granada no puede seguir creciendo a costa de expulsar a quienes viven aquí. El derecho a la vivienda y el derecho a disfrutar de nuestros barrios tienen que estar por encima del negocio de unos pocos", ha expuesto.

Desde Podemos han insistido en que no se trata de estar en contra del turismo, sino de defender un modelo sostenible que genere riqueza y empleo digno sin destruir la identidad de los barrios ni expulsar a su población.

"Queremos una Granada para visitar, pero sobre todo una Granada para vivir. Una ciudad en la que sus vecinos puedan seguir viviendo en el Albaicín, el Realejo y todos nuestros barrios, donde la juventud pueda emanciparse y donde el turismo no termine convirtiéndose en un problema para quienes hacen posible que Granada siga siendo Granada", han concluido desde el partido morado.