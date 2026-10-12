Podemos solicitará en el Pleno del Ayuntamiento que Córdoba acoja a menores migrantes procedentes de Ceuta

Archivo - El edil de Podemos Córdoba Iván Fernández. (Foto de archivo). - PODEMOS - Archivo

CÓRDOBA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Córdoba llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento un ruego para solicitar que la ciudad "acoja a menores migrantes procedentes de Ceuta, mostrando el compromiso de la ciudad con la solidaridad, la convivencia y la defensa de los derechos humanos".

Así lo ha anunciado este lunes Podemos en una nota en la que defiende que "las administraciones públicas deben estar a la altura de una situación que afecta a menores de edad especialmente vulnerables y garantizar que reciban una atención adecuada, con recursos suficientes y en condiciones dignas".

Para Podemos, "la respuesta a esta realidad no puede basarse en el rechazo ni en la indiferencia, sino en la cooperación entre administraciones y en la responsabilidad compartida".

Desde Podemos remarcan que Córdoba es "una ciudad construida a lo largo de su historia a partir del encuentro entre diferentes culturas y tradiciones", que "puede y debe hacer de esa diversidad una fortaleza, demostrando que la convivencia, la acogida y la solidaridad forman parte de su identidad".

"Córdoba tiene que estar a la altura de los valores que representa. Hablamos de niños, niñas y adolescentes que necesitan protección, oportunidades y un entorno seguro. No podemos mirar hacia otro lado cuando hay menores que necesitan nuestra ayuda", ha manifestado el concejal de Podemos Iván Fernández.

La iniciativa plantea que el alcalde, José María Bellido (PP), "manifieste su disposición a colaborar con el resto de administraciones para hacer posible esta acogida, siempre con las garantías necesarias y con los medios humanos, sociales y económicos que permitan ofrecer una atención integral a los menores".

Podemos subraya que "la protección de la infancia debe situarse por encima de cualquier cálculo político", y que "la solidaridad no puede quedarse en palabras o declaraciones institucionales". Por ello, considera "necesario que Córdoba contribuya activamente a dar una respuesta digna a los menores migrantes que necesitan apoyo".