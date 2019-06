Podemos ve "deleznable" que PP y Cs no se hayan pronunciado tras las palabras de Serrano sobre la sentencia de la Manada

Publicado 24/06/2019 11:58:42 CET

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha criticado este lunes que el Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) no se haya pronunciado tras las declaraciones que este fin de semana hizo el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre 'La Manada'.

En rueda de prensa, el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación del partido morado en Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha avisado de que la actitud del Ejecutivo andaluz "es deleznable" pues "de señalar a Vox pasa a callar o a aplaudir, depende del día o del Pleno" y esto, a su juicio, "dice mucho del bloque reaccionado neoliberal, que comparte mucho más de lo que quieren escenificar, especialmente Cs".

Así, ha instado al Gobierno de Juanma Moreno a posicionarse tras las manifestaciones de Serrano quien, como ha recordado, "fue el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del pasado 2 de diciembre aunque ahora lo quieran esconder".

Pérez Ganfornina ha augurado que ahora "algunos desautorizarán las palabras de Serrano y otros callarán", y se ha referido especialmente a Cs, partido al que ha reprochado que "decía que venía a regenerar la vida pública y no es capaz de regenerar ni a la derecha".

Además, ha relacionado la actitud del partido hacia Vox con la renuncia del portavoz adjunto de Cs en el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales, Toni Roldán, conocida este mismo lunes pues esta dimisión ejemplifica, en opinión de Podemos, "que en los últimos meses se ha visto en qué posición estaba Cs, nace de la derecha y se siente firme y tranquilo en la derecha".

En líneas generales, el portavoz andaluz de Podemos ha advertido de que las palabras de Vox que generan polémica, como las de Serrano, "dibujan un relato de legislatura muy claro: en los próximos años Vox va a jugar el papel del malo en el que de alguna forma normaliza la posición de Cs y PP-A". Y esto demuestra, a su entender, que "hay una sola derecha no tres, que la conforman tres partidos pero que tiene muy clara su matriz ideológica, económica y política".

Así, Pérez Ganfornina ha criticado que esa derecha "se pone de acuerdo, es machista y desvela el odio que siente hacia las mujeres, la desconfianza que tiene hacia las mujeres, y no puede comprender que exista una relación de igual a igual entre hombres y mujeres", ha lamentado.

"Los tres tienen mucho en común y creemos que poco en común con la sociedad", ha sostenido el dirigente de Podemos, que ha rechazado "el mensaje de odio y desconfianza que expresan hacia las mujeres". "Tenemos que pasar página de esa cultura retrógrada de siempre", ha defendido.

UNOS PRESUPUESTOS "OSCUROS"

Entretanto, y en el día en el que expira el plazo para que los grupos parlamentarios registren en el Parlamento andaluz sus enmiendas parciales al proyecto presupuestario del 2019, Pérez Ganfornina ha explicado que si bien será Adelante Andalucía --la confluencia de Podemos e IU-- la que informe este martes de las mismas, ha asegurado que sus propuestas irán encaminadas a "dar luz a unas cuentas que son de la oscuridad".

Ha avisado de que el Presupuesto que ha elaborado el Gobierno andaluz "es malo para Andalucía porque consolida la senda de recortes que puso en marcha el PSOE-A", y suponen la "continuidad" de las últimas cuentas que aprobó la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, de la mano de Cs por que "consolida recortes y las políticas neoliberales". "Este PSOE-A tiene mucho más en común con estos Presupuestos de lo que dice tener", ha detallado.

Así, entre otras cuestiones, Adelante pondrá el foco en los derechos laborales, para lo que defiende que aumente la partida destinada a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores andaluces, que ahora "se ha reducido en un 15 por ciento respecto al pasado ejercicio".

Y también se ha referido Pérez Ganfornina a la situación de los menores extranjeros no acompañados que están llegado a las costas andaluzas para reprochar al Gobierno andaluz que "ni entiende ni empatiza con los niños que vienen de otros países en una situación de vulnerabilidad enorme".

"No lo compartimos, no nos representan", ha dicho antes de apuntar que "no podemos salir de la crisis sin ser capaces de empatizar con los niños que peor lo pasan y que no vienen a nuestro país por gusto ni de vacaciones, vienen buscando comprensión, cariño y algo de garantías para su vida". Por contra, "el gobierno de las derechas no tiene escrúpulos y eso es una vergüenza", ha zanjado.