La posible identificación de restos de Vila marca el homenaje de la Universidad de Granada 90 años tras su fusilamiento

La posible identificación de los restos de Salvador Vila han marcado este jueves el homenaje de la Universidad de Granada al que fuera su rector entre abril y julio de 1936 y en en el 90 aniversario de su fusilamiento el 23 de octubre de aquel año. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La posible identificación de los restos de Salvador Vila Hernández han marcado este jueves el homenaje de la Universidad de Granada (UGR) al que fuera su rector entre abril y julio de 1936 y en en el 90 aniversario de su fusilamiento el 23 de octubre de aquel año en el Barranco de Víznar tras ser destituido de su cargo con motivo del golpe militar del bando sublevado de Franco.

Durante el homenaje, el responsable de las excavaciones y director del grupo de investigación Universidad y Memoria, Francisco Carrión, ha explicado que una de las personas exhumadas en esta campaña en el barranco presenta características biológicas que coinciden con los datos conocidos de Salvador Vila, que tenía 32 años en el momento de su asesinato.

Según Carrión, una de las personas encontradas en esta campaña "coincidía con el perfil biológico de Salvador Vila por la edad, sexo y estatura", determinada a partir de una ficha militar que contenía esos datos. Carrión ha recordado que la identificación de los restos se realiza a partir de "un perfil biológico de la víctima y del estudio antropológico forense".

También ha añadido que "hoy nos hubiera gustado dar la noticia de su identificación porque hubiera sido el broche de oro a la campaña de este año en el barranco. Tengo mucha seguridad y confianza en que se va a producir cuando el laboratorio de genética que dirigen el profesor José Antonio Lorente y Juan Carlos Álvarez nos dé el resultado del análisis genético".

Carrión también ha recordado que la UGR tiene la encomienda de la familia del exrector fusilado de encontrar sus restos e identificarlos y que ese es el compromiso de la universidad granadina. "Tengo confianza y fe en que podamos identificarlos y proceder justamente a la ceremonia y el homenaje que se merece", ha concluido el investigador.

El homenaje ha estado presidido por el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pacheco, y ha contado con las intervenciones de Francisco Carrión Méndez, director de la Cátedra de Memoria Democrática Salvador Vila; Mercedes del Amo Hernández, profesora del Departamento de Estudios Semíticos; y Roque Hidalgo Álvarez, profesor del Departamento de Física Aplicada. También han asistido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Montserrat Luque.

Pedro Mercado, por su parte, ha destacado que Salvador Vila es una figura "esencial dentro de la historia reciente de la universidad" y ha señalado que este homenaje constituye un ejercicio de memoria "absolutamente imprescindible" para la institución. Mercado ha enmarcado el acto en el programa de Memoria Democrática impulsado por la UGR y en las actividades de la Cátedra de Memoria Democrática Salvador Vila, que coordina y da cobertura a las iniciativas relacionadas con la memoria histórica y democrática desarrolladas por la universidad.

Los trabajos desarrollados en el Barranco de Víznar han permitido recuperar los restos de 194 víctimas de la represión franquista, de las que 40 son mujeres.

BIOGRAFÍA DE SALVADOR VILA HERNÁNDEZ

Salvador Vila Hernández nació en Salamanca el 2 de agosto de 1904. En esa ciudad cursó estudios de primaria, secundaria y posteriormente estudió simultáneamente Filosofía y Letras y Derecho entre 1920 y 1924, donde fue alumno de Miguel de Unamuno, al que le unió una gran amistad. En 1924 se trasladó a Madrid gracias a la Beca de San Bartolomé, que le permitía cubrir todos los gastos de la carrera universitaria, doctorándose en lenguas semíticas (1928) en la Universidad Central de Madrid (hoy Complutense).

En 1926, durante la dictadura del general Primo de Rivera, siendo aun estudiante, fue deportado a las Islas Chafarinas, junto con Luis Jiménez de Asúa, Francisco Cossío y Arturo Casanueva, por su defensa de los principios democráticos, republicanos y de izquierdas.

Prosiguió sus estudios en la Universidad de Berlín donde conoce a Gerda Leimdörfer, hija del redactor jefe del principal periódico judío de Berlín y que sería más tarde su esposa.

En España comenzó su carrera docente en Baeza como catedrático de Literatura Española y en octubre de 1930 obtuvo, mediante un concurso-oposición, la plaza de profesor auxiliar temporal en la Facultad de Letras de la Universidad de Madrid.

En 1933 fue nombrado catedrático de Cultura Árabe e Instituciones Musulmanas de la Universidad de Granada, ciudad donde se integra en los círculos intelectuales en los que conoció, entre otros personajes, a Federico García Lorca, Manuel de Falla y Emilio García Gómez. En 1934 compatibilizó esta cátedra con el puesto de Encargado de Lección de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, creada en 1932, de la que será nombrado director un año después.

En abril de 1936 fue elegido rector de la universidad de Granada. Al acabar el curso, marchó de vacaciones con su esposa e hijo a Salamanca donde les sorprende la Guerra Civil, lo que supuso su cese inmediato. En octubre fue detenido en Salamanca y trasladado a Granada donde el 23 de octubre, en compañía de otras 28 personas, fue fusilado en Víznar.