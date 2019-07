Pospuesto el nombramiento de tres consejeros de Cámara de Cuentas al no haber acuerdo entre los grupos sobre la paridad

Publicado 17/07/2019 15:05:57 CET

Bosquet eleva una resolución para garantizar la paridad en futuros nombramientos si no hay acuerdo previo

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces ha acordado este miércoles posponer la designación de los tres consejeros de la Cámara de Cuentas que estaba prevista que se produjera en la sesión plenaria que arranca este miércoles, dado que los tres grupos proponentes --Ciudadanos (Cs), Adelante Andalucía y Vox-- no se han puesto de acuerdo en la paridad que debe regir dichos nombramientos.

Así, si bien el orden del día al que dio luz verde la pasada semana la Junta de Portavoces incluyó estos nombramientos, que llegan en virtud del acuerdo alcanzado entre los grupos para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria; finalmente los mismos no podrán llevarse a efecto hasta septiembre pues el de esta semana es el último Pleno del periodo de sesiones.

Vox había propuesto para el puesto que le corresponde en la Cámara de Cuentas al catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, mientras que Adelante planteaba en su cuota al economista Daniel Albarracín. El único grupo que ha propuesto una mujer ha sido Cs con Carmen Nuñez García, exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla (US), que no bastaría para cumplir la paridad que dicta la norma del referido órganos de extracción parlamentaria.

Precisamente para evitar escollos de este tipo, que también se produjo en el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la RTVA, que los grupos tuvieron que negociar hasta el último momento para cumplir con la cuestión de género; la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha informado de que ha elevado una resolución que persigue salvar estas situaciones.

"Para que esto no vuelva a suceder, desde Presidencia del Parlamento he dictado una resolución para que, si no hay acuerdo previo de los grupos, el grupo con menor representación que no cumpla con la paridad, altere su propuesta y asuma el cambio a fin de que se cumpla", ha explicado a los periodistas Bosquet en los pasillos de la Cámara.

Si bien la presidenta había convocado para este miércoles una reunión de la Junta de Portavoces para aprobar la resolución --que debe abordarse en la Mesa y aprobarse por al menos tres quintos de la Junta de Portavoces--, finalmente se ha pospuesto a la próxima semana porque "analizándola con los servicios jurídicos de la Cámara, y teniendo en cuenta que su redacción debe ser rigurosa para evitar interpretaciones y que no se presenten conflictos, vamos a mejorar su redacción".

Bosquet ha explicado que se reunió este martes con los distintos portavoces para trasladarles la propuesta, quienes "no han planteado problemas para que la resolución se adopte", de modo que previsiblemente será aprobada el próximo miércoles cuando vuelva a reunirse el órgano.

Con todo, la presidenta del Parlamento ha explicado que la resolución que propone persigue resolver la situación que se ha dado este caso con la Cámara de Cuentas pero también "cualquier otro nombramiento que tenga que producirse en adelante" si es que no hay acuerdo entre los grupos.

Así las cosas, ha explicado que los tres nuevos miembros de la Cámara de Cuentas será designados por el Pleno en la primera sesión de septiembre, cuando también se renovará a Jesús Maeztu como Defensor del Pueblo porque aunque este miércoles el Parlamento ha dictado su idoneidad para el cargo, "la ley dice que tienen que pasar 15 días desde que pasa por la Comisión de Nombramientos hasta su votación en Pleno".

Preguntada sobre el hecho de que Rafael Porras vaya a ser nombrado por el Pleno como presidente del Consejo de Administración de RTVA una semana después de tomar posesión como representante de este órgano, Bosquet ha defendido el procedimiento porque los servicios de la Cámara "disiente" en que se dicte el nombramiento sin que previamente haya aceptado el cargo. "Hemos hecho bien el procedimiento", ha zanjado.

RENOVACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTA

La renovación de la Cámara de Cuentas afectará sólo a tres de los siete consejeros de este órgano y a la figura del presidente. Desde el 18 de enero de 2018, las consejeras Carmen Iglesias (PSOE) y Amelia Martínez (PP) se encuentran en funciones, mientras que también hay que cubrir la vacante que existe tras el fallecimiento del consejero a propuesta de IU-CA Javier Navascues.

Hay cuatro consejeros a los que no afecta la renovación porque su mandato no expira hasta el 2 de febrero de 2021 (dos de PSOE --uno de ellos el actual presidente en funciones, Antonio López-- y dos de PP).

López fue elegido como presidente de la Cámara de Cuentas en el año 2011 y renovó por un nuevo mandato en 2015, el cual finalizó el 17 de febrero de 2018 y desde entonces está en funciones. Cuando se compongan el nuevo pleno de la Cámara de Cuentas, con los tres nuevos puestos de consejeros, se tendrá que proceder a la elección de la persona titular de la presidencia de este órgano.