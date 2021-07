PP afirma que presentará un candidato a la Alcaldía de Granada que "sume doce votos" y "Cs tendrá que decidirse"

GRANADA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha señalado este viernes que están trabajando para presentar al pleno de investidura que debe celebrarse tras la renuncia de Luis Salvador (Cs) un candidato que "sume doce votos" --la mayoría del pleno está en 14-- de modo que Cs con sus dos ediles "tendrá que decidir si coloca al socialista Francisco Cuenca como alcalde" o "revalidar el acuerdo de centro derecha" que ha gobernado la ciudad estos dos años.

Díaz ha trasladado en rueda de prensa el ofrecimiento del PP a "todos los partidos del bloque de centro derecha de recomponer el acuerdo" al que se llegó hace dos años, cuando PP y Cs pactaron gobernar en coalición sumando el apoyo en el pleno de investidura de Vox. De hecho, el portavoz popular ha afirmado que "no dan nada por perdido" y seguirán trabajando en este objetivo hasta el último momento.

Ha defendido que la decisión de los concejales del PP de abandonar el equipo de gobierno "no es una lucha de sillones" sino "la lucha por un proyecto en el que creen, por la dignidad y por la palabra", en tanto que defienden que se pactó la alternancia en la Alcaldía. Díaz ha pedido así Salvador "la misma generosidad y altura de miras" que tuvo el PP hace dos años y le ha reclamado "claridad".

"Que no engañe a los granadinos, su abstención, votarse a sí mismo o no asistir al pleno de investidura haría alcalde a Paco Cuenca de manera automática, no hay más opciones", ha advertido, pidiéndole que no provoque esta situación "ni por acción ni por omisión" y "revalide el acuerdo de centro derecha en Granada".

A preguntas de los periodistas, César Díaz ha rehusado dar un nombre de quién podría ser el candidato popular incidiendo en que trabajan para conseguir sumar esos doce apoyos, en la línea de lo declarado en la mañana de este viernes por el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, quien ha reconocido que el "candidato natural" es Luis González, número dos en la lista --y de hecho fue la persona a la que el PP propuso el pasado 27 de mayo en su anuncio de ronda de contactos para recuperar la Alcaldía--, pero recalcando que pondrán "al candidato que más consenso pueda conseguir".