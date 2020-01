PP-A apela a seguir trabajando tras su ascenso en el Barómetro frente a la bajada del PSOE por su "radicalismo"

Publicado 14/01/2020 14:42:10 CET

LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN), 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular andaluz, Loles

López, ha valorado los datos del Barómetro de la Opinión Pública de Andalucía donde se recoge el ascenso del PP y ha apelado a "seguir actuando y trabajando" porque "somos un partido que dialogamos con todos los grupos y con toda la sociedad, porque somos un partido de acuerdo y consenso" frente al descenso del PSOE por su "radicalismo".

López, en declaraciones a los medios durante su visita a La Puerta de Segura, ha indicado que la bajada de los socialistas en el Barómetro se debe a que "hace una política muy radical frente a la moderación del Partido Popular", algo que, según la dirigente popular, no pasa desapercibido para los andaluces.

Por otro lado, y en clave nacional, López ha criticado que Pedro Sánchez haya formado un Gobierno para "protegerse a él mismo y proteger su ego", frente al Gobierno andaluz, que "trabaja por y para los andaluces". La dirigente popular ha criticado también que la exministra de Justicia, Dolores Delgado, vaya a ser Fiscal General del Estado, "por lo que no son 22 ministros de Sánchez, sino que realmente son 23".

Ha recordado que "la base de la democracia es la separación de

poderes", y ha apuntado que con esta designación, el presidente Sánchez "pone las instituciones judiciales a su servicio y el de su partido, con un nombramiento muy criticado por todos los sectores profesionales".

La secretaria general ha subrayado que en Andalucía "el Gobierno de Juanma Moreno sí trabaja con transparencia", recordando que a final del presente mes comparecerá en el Parlamento de Andalucía a petición propia. "Todo lo contrario lo vimos en la comisión de la Faffe, cuando los ex altos cargos socialistas que tenían que explicar qué hicieron con el dinero de los parados andaluces salieron huyendo, y ahora ha tenido que intervenir la Justicia".

Por último, ha insistido en que el Gobierno de España "no ha estado a la altura y no ha luchado por los agricultores andaluces, dado que somos los únicos que sufrimos los aranceles de Estados Unidos, mientras otros países no los padecen".

Por ello, ha instado al nuevo Gobierno de Sánchez "a defender sin

titubeo alguno el olivar de Jaén en particular, y de Andalucía en

general, porque ya no sirve la excusa de que el Ejecutivo está en

funciones". "No es que estuviera en funciones, es que nunca ha

funcionado", ha subrayado López.