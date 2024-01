El PP aprueba el presupuesto de Córdoba para 2024, que sube 17,5%, con abstención de Vox y con PSOE y Hacemos en contra

CÓRDOBA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este viernes, con su mayoría absoluta, en Pleno Extraordinario, el proyecto de presupuestos de modo definitivo para este año 2024, con la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE y Hacemos. Las cuentas consolidadas se incrementan un 17,5% respecto a 2023 y suman, en cuanto a los gastos, 551 millones de euros y 552 millones en ingresos. Se han desestimado las alegaciones presentadas por PSOE y Consejo del Movimiento Ciudadano y se ha llevado a cabo una desestimación parcial de una petición del sindicato USO.

En concreto, la primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha defendido que "la ciudad avance" con estas cuentas, "mirando al futuro con ilusión, apostando por una Córdoba que crezca en sostenibilidad medioambiental, urbanística, económica y social, con unos presupuestos para dar cumplimiento a una hoja de ruta de ciudad".

En este sentido, ha explicado que el presupuesto del Consistorio asciende a 409 millones frente a los 345 de 2023, "tras la quinta bajada de impuestos, cumpliendo con el compromiso del gobierno municipal de rebaja de la presión fiscal", al tiempo que ha precisado que "la menor presión fiscal se compensa con un incremento en las previsiones de los ingresos, derivado de una recaudación más moderna, eficaz y ágil, que permite garantizar la financiación de todos los servicios públicos", logrando así "un presupuesto comprometido".

En relación a las inversiones, la edil ha detallado que Infraestructuras tendrá 43,7 millones para actuaciones en edificios públicos, alumbrado, asfaltado y arbolado; en Seguridad se recogen más de 39 millones y cercano a los dos millones en inversión; un incremento en Servicios Sociales del 56,11%; más de diez millones de euros para la Gerencia de Urbanismo, con actuaciones como la urbanización del antiguo hospital militar, el Parque de Levante, el antiguo cuartel de Lepanto y el nuevo Parque de Bomberos, entre otras.

Además, "se proyectan inversiones por 26 millones de euros para las diversas delegaciones, organismos y sociedades, cantidad que se eleva a 61 millones si se tiene en cuenta el total de inversiones en todo el sector público local", destacando Emacsa, con 24 millones de euros.

En palabras de Torrent, "está claro el fortalecimiento de los servicios públicos, siendo el gobierno local que más ha destinado a servicios públicos", con "una apuesta social indiscutible", dado "el incremento del 29% en la aportación a la dependencia, que pasa de 2,6 a 3,4 millones", así como "una clara apuesta por el desarrollo económico y el empleo gracias a actuaciones que se llevan a cabo y que se están anunciando", ha valorado la delegada.

LA OPOSICIÓN

Mientras, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha criticado que este presupuesto "se aprueba tarde", de manera que "entrará en vigor en febrero"; está "incompleto", porque "no hay documentos de planificación de inversiones y subvenciones"; en el que "la externalización es su principal baza", con "un aumento del 50% en el Capítulo II", siendo también "un presupuesto clientelar", después de que "han aumentado las subvenciones directas un 48%", con "6,4 millones de euros", cuando "en 2023 eran directas 4,3 millones".

Además, ha recriminado que "aumenta el endeudamiento, con 185 millones", a lo que ha añadido que "aumenta en 25,4 millones la presión fiscal con el 'basurazo', el 'manguerazo' y las multas" y "elimina la lucha contra la igualdad, con el Plan Integra de 1,3 millones que iban para 250 contratos de personas desfavorecidas de las barriadas más pobres". "Eso nos duele especialmente y lo han quitado de este presupuesto", ha remarcado.

También, Hurtado ha apuntado a "la falta de capacidad de gestión" y "falta de eficacia", de ahí que haya sostenido que el voto en contra del PSOE está "más que justificado, porque la ciudad merece mucho más".

Por su parte, la concejal de Hacemos Irene Ruiz ha reiterado el rechazo a los presupuestos, porque "más allá de todo el 'marketing' y publicidad de este gobierno, gracias, en parte, a la ingente partida presupuestaria en materia de publicidad, la realidad de los presupuestos es que suponen un recorte de más del 35% en cooperación y solidaridad; un 8% en el Imdeco"; al tiempo que "han dejado morir el Consejo de la Juventud" y "hay un recorte del 10% en inclusión y accesibilidad", entre otras partidas.

Igualmente, ha advertido de que "la igualdad y el feminismo se ven gravemente afectados porque la actuación en esta área va más dirigida al fomento de organizaciones que son contrarias a políticas de igualdad y feministas"; a la vez que "apuestan por una línea clientelar a través de las subvenciones nominativas, que crecen de manera exponencial, convirtiendo lo extraordinario en lo habitual", ha reprochado la edil, quien ha lamentado que "una vez más se olvidan de la periferia" y "siguen sin apostar por la vivienda y su problemática".

En nombre de Vox, el edil Rafael Saco ha avisado al gobierno local que "no pueden tener excusas para no llevar a cabo lo que dicen", cuando "tienen mayoría absoluta para hacer lo que crean que hay que hacer", a lo que ha apostillado que "no pueden hablar de herencias recibidas, porque son los mismos que han gobernado los últimos cuatro años, incluidos los concejales del difunto Ciudadanos".

Y les ha pedido que "cumplan con su palabra y ejecuten los presupuestos, porque hay barrios y vecinos que llevan demasiado tiempo esperando", de manera que "los presupuestos están para ejecutarlos, no para dejarlos en el papel", a la vez que les ha recordado "los compromiso" que tienen con su grupo municipal.