PP celebrará su congreso provincial el 21 de noviembre en el que Domíguez optará a la reelección como presidente

Erik Domínguez - JUNTA

JAÉN 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP celebrará su XIV congreso provincial el próximo 21 de noviembre, en el que Erik Domínguez optará a la reelección como presidente provincial.

En un audio, Erik Domínguez así lo ha anunciado con motivo de la junta directiva provincial reunida este domingo para convocar el congreso.

"Es el congreso de los congresos, porque vamos a culminar o intentar culminar esa tarea tan bonita de unidad y que el partido vaya siempre en una sola dirección", hga manifestado.

Ha indicado que el PP es un "partido muy transversal, donde cabe todo el mundo, y es el momento también de lanzar ese potente mensaje a la sociedad jiennense de que somos, ahora más que nunca, un partido permeable, donde cabe todo el mundo, y con las puertas totalmente abiertas".

"Es un proyecto transversal que se ocupa de los problemas que tienen los ciudadanos", ha indicado Domínguez.

Ha anunciado su intención de presentarme a la reelección como presidente provincial, , "si tienen a bien apoyarme los compañeros y las compañeras".