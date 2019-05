PP-A: Ningún trabajador de la Faffe que entró de forma "irregular" debería seguir en la administración

Actualizado 22/05/2019 13:25:04 CET

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha considerado este miércoles que ningún extrabajador de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que entró de manera "irregular" debería mantenerse vinculado a la administración autonómica.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, tras ser preguntado sobre cuál cree que debería ser el futuro de los más de 1.500 extrabajadores de la Faffe que, tras la extinción de esta fundación, fueron derivados al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Nieto ha explicado que en este momento se está analizando cuál es el papel de las personas "que entraron indebidamente en una fundación pública", sin el pertinente concurso en el que se pudieran acreditar los méritos y al que se presentaran en igualdad de condiciones varias personas, con el objetivo de adquirir la condición de trabajador de una fundación pública, cumpliendo lo que la ley establece, "y no por la vía del enchufe, que es como han llegado a los puestos".

Ha indicado que si fuera por él y por el PP-A, "ninguna de las personas que han entrado de forma irregular en la Faffe deberían seguir ni en la función ni en ningún otro sitio".

Nieto ha manifestado que, no obstante, el tiempo transcurrido y la legislación vigente otorga una serie de derechos a esas personas que hay que ver cómo se pueden conciliar. Ha insistido en que hay que analizar la situación y, por ello, desde el Gobierno andaluz se han pedido informes a los servicios jurídicos para ver qué se puede hacer para "poner en orden en ese caos heredado".

El portavoz popular ha confiado en que se pueda dar una solución no sólo legal, sino también ética. Para Nieto, "no es ético que quien entra por la puerta de atrás y de forma irregular, con nocturnidad y alevosía, pueda mantenerse en un puesto de trabajo que tanto necesitan otras personas que llevan mucho tiempo preparándose y esforzándose, y que no han tenido esos privilegios que el PSOE-A ha dado a algunas de las personas de su entorno".

Ha añadido que, sin duda, todas esas decisiones "absolutamente disparatadas y contra ley" que se adoptaron en el pasado tienen consecuencias en el futuro.

Nieto ha dado cuenta también de las peticiones de documentación que el Grupo Popular planteará ante la comisión de investigación sobre la Faffe creada en el Parlamento.

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN

Ha expuesto que el PP-A quiere que se tenga acceso a la documentación sobre la situación de expedientes de subvenciones y de reintegros de las mismas. Ha indicado que se tiene que devolver hasta "el último euro mal utilizado" y que es necesario conocer a cuánto ascienden a día de hoy los reintegros de subvenciones de la extinta Faffe y la situación de los mismos.

Ha indicado que el PP-A pidió estos datos en varias ocasiones al anterior Gobierno del PSOE-A, pero en ningún caso hubo respuesta.

El PP-A también solicita tener acceso a la información respecto al control de los fondos y las cajas de dinero líquido que tenía la propia fundación, y al informe sobre la auditoría y respecto a la liquidación de la Faffe, porque se "desconoce".

Otros datos que el Grupo Popular considera necesario conocer son los contratos de alquiler y de subarrendamientos de inmuebles que realizó la Faffe; las adjudicaciones de contratos y subcontratación de la propia fundación, concretamente los datos de los años 2008, 2009 y 2010, que llegarían a un montante total "de más de 9,5 millones", y del papel de la Faffe en el "escándalo" de formación de los trabajadores de Delphi.

Ha indicado que también quieren establecer un "vínculo claro entre las contrataciones que se hacían en la Faffe, el clientelismo y el enchufismo vinculado al PSOE-A". Según ha apuntado, hay "más de dos centenares de cargos públicos del PSOE que creemos que formaron parte de la plantilla de la Faffe".

Para Nieto, resulta "escandaloso" que todavía no se conozca el organigrama de la Faffe y qué personas formaban parte de su plantilla. Ha apuntado que hay casos "escandalosos" como el del exalcalde de Lebrija (Sevilla), que "cobró más de medio millón de euros en los años en los que estuvo vinculado a la Faffe, pero que no fue ni un sólo día a trabajar".