El PP-A cree que Susana Díaz "ha confirmado el adelanto electoral" con la inauguración en Mairena del Aljarafe

Publicado 25/09/2018 19:29:22 CET

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Fomento del PP-A, Juan Bueno, se ha mostrado este martes convencido de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "ha confirmado el adelanto electoral" en Mairena del Aljarafe (Sevilla) al inaugurar un tramo de la circunvalación de 1,6 kilómetros que fue prometido hace diez años.

Bueno ha recordado en una nota que la propia presidenta de la Junta ha reconocido en el acto que la obra estará totalmente terminada en octubre de este mismo año, por lo que "no tendría sentido una inauguración de un tramo tan pequeño si no es porque dentro de unos días, cuando adelante las elecciones, no podrá realizar inauguraciones".

Para el portavoz popular, esta "inauguración prematura" se ha "precipitado" porque en plena campaña electoral estaría prohibido, al objeto de "no dejar pasar una oportunidad de captar votos en una comarca tan olvidada por el PSOE" como el Aljarafe sevillano.

El diputado se ha mostrado convencido de que los vecinos de la zona "llevan diez años aguantando una promesa que nunca llegaba y no van a entender estas argucias políticas para inaugurar antes de tiempo una obra tan necesaria".