PP y Cs aprueban el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba con la abstención de Vox y el rechazo de PSOE, IU y Podemos

CÓRDOBA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, PP y Cs, han aprobado este lunes en Pleno Extraordinario el presupuesto 2022 de modo definitivo, tras su aprobación inicial hace un mes, con la abstención de Vox y en contra PSOE, IU y Podemos, a la vez que se ha desestimado una alegación, todo ello después de contar con una protesta de empleados de los museos municipales en el Salón de Plenos.

Las cuentas bajan un 2,55 por ciento, de 342,2 a 333,5 millones, de los que 15,5 van a inversiones reales, cifra que supone un nueve por ciento más respecto a 2021, cuando se registraron 14,1 millones.

El total de gastos de capital asciende a 30,6 millones tras los 59,1 del pasado ejercicio, una bajada del 48 por ciento motivada en mayor parte en no contemplar 25 millones de euros destinados a la base logística del Ejército de Tierra, más otros tres de aprovechamiento urbanístico y otros tantos de expropiaciones.

Además, en la sesión plenaria de hace un mes se aprobaron 12 enmiendas del PP, una de Cs, tres de PSOE y una de IU y Podemos, mientras que rechazaron una enmienda a la totalidad de IU y Podemos, 27 enmiendas de PSOE y seis de IU y Podemos.

En concreto, el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), explicó que "las cuentas están preparadas para adaptar la realidad de Córdoba al escenario de incertidumbre por Ucrania", de modo que "hay margen de maniobra en lo social, económico y servicios públicos para adaptarlas al escenario provocado por la invasión de Ucrania", aseveró, para apuntar al "incremento de costes en el tejido productivo", por el momento.

Igualmente, elogió que "se aprueban enmiendas de todos los grupos, porque son cosas razonables, aunque voten en contra", y agradeció a Vox "el gesto de construcción de ciudad" al sacar adelante las cuentas con su abstención.

En relación con las enmiendas, el edil citó que habrá una campaña de 1.500 euros para el comercio en Huerta de la Reina, el plan de movilidad de Trassierra con 15.000 euros, el aparcamiento de Lepanto con 150.000 euros, la plantación de árboles en colegios, partida para el plan transversal de género y Consejo Municipal de la Mujer y ayudas para comercio ambulante, entre otras actuaciones propuestas por los grupos.

Por su parte, el alcalde, José María Bellido (PP), ya expresó que "es un presupuesto muy ambicioso, que sigue creciendo en inversiones y, sobre todo, en este año se va a empezar a ver el final de muchas actuaciones que se han desarrollado durante los primeros dos años de gobierno y ahora toca ir rematando".

De igual modo, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), enfatizó que las cuentas son "reales y sensatas", que "miran al futuro con ilusión" ante "proyectos que estaban enquistados desde hace tiempo", además de generar "oportunidades", de ahí "el incremento en servicios sociales".

Al hilo, el portavoz de Cs, David Dorado, resaltó "la tercera bajada de impuestos del mandato" y que "se hace una importante apuesta inversora para reactivar la economía y proteger a los que más lo necesitan, con una clara apuesta social", a lo que agregó que "las cuentas están repartidas de manera equitativa en todos los barrios".

LOS NÚMEROS

El consolidado del anteproyecto de presupuestos pasa de 463 a 458 millones. El área social sube un 24 por ciento, resaltando el 30 de incremento en Servicios Sociales, con 54,5 millones; el área de reactivación económica, promoción empresarial y fomento del empleo asciende un ocho por ciento, con subidas del 358 por ciento en Reactivación Económica, con 407.000 euros, y del 157 en Administración Electrónica, con 1,4 millones, y el área de promoción de la ciudad sube nueve por ciento, con 30 por ciento en la Delegación, al contemplar 3,5 millones.

Las delegaciones de Inclusión y Accesibilidad y de Casco Histórico experimentan subidas del 64 y 47 por ciento, con 1,1 millones y 571.000 euros, respectivamente. Por contra, la de Presidencia y Políticas Transversales disminuye un 70 por ciento, con 11,8 millones.

Los impuestos directos registran una caída del 4,4 por ciento; los indirectos suben un 20,45 por ciento, "por la reactivación económica"; las transferencias corrientes suben un 16,32 por ciento, destacando Fuentes que "la aportación de la Junta a la dependencia duplica lo de años anteriores, con un 16 por ciento"; mientras que los pasivos financieros caen un 47 por ciento, "al no necesitar los 25 millones de préstamo para la base militar".

Por contra, el capítulo de personal sube un 2,95 por ciento; los bienes corrientes suben un 21 "por el incremento del gasto de dependencia e incrementos que surgen este año de los museos, que ya hay recaudación y actividades que en 2021 no se contemplaban por la pandemia", indicó el edil, quien agregó que los gastos financieros disminuyen un 8,54 por ciento y las transferencias de capital bajan un 66 por ciento por las cantidades que no figuran de la base militar, recogidas en 2021.

INVERSIONES

En cuanto a inversiones, el alcalde indicó que "en este ejercicio se verá que inversiones que se han ido dotando estos años se ejecutarán o culminarán", como el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), la Ciudad de los Niños, actuaciones del anillo verde en varios parques, como Levante, Patriarca y Flamenco, y el circuito del Tablero.

Asimismo, apuntó a los ejes del plan estratégico, la base logística del Ejército, con tres millones para la obra de urbanización, a la vez que citó "la apuesta por la estabilización de las plazas de interinos o indefinidos no fijos" e "inversiones importantes" para la plantilla, como para la dotación de nuevas plazas de Policía Local, Bomberos y "mejorar" equipamientos de éstos últimos. También destacó los más de 500.000 euros para el convenio con la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary para la exposición de 2022.

Y la primera teniente de alcalde valoró que se destinen 5,8 millones de euros a actuaciones en infraestructuras para toda la ciudad y 680.000 euros para el mantenimiento de mercados de abastos, entre otras cifras.

"FALTA DE CONFIANZA"

Entretanto, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, manifestó que "hay una falta de confianza total y absoluta en este momento en la palabra y los gestos del alcalde", motivo por el que presentaron 29 enmiendas "inspiradas en los incumplimientos del gobierno municipal", a la vez que criticó "la tardanza" al presentar las cuentas; "la lentitud" en la ejecución, y "las formas", reclamando que constara en el acta de la sesión "la omisión del informe del Consejo Económico y Social" en la aprobación inicial.

La viceportavoz de IU, Alba Doblas, declaró que "es un presupuesto más de lo mismo, pero muy agravado, ante la falta de ejecución de 200 millones, la mitad del presupuesto", a lo que añadió que "la ciudadanía señala falta de gestión absoluta" y remarcó que "no se ejecuta por la falta de personal ante las limitaciones de contratación que impuso el Gobierno de Rajoy". Además, precisó que "se da el 45 por ciento de subvenciones a dedo".

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, lamentó que "el primer trimestre del año se ha perdido", de modo que "el presupuesto llega tarde y no sería el que plantearía Vox", aseguró, para apostillar que "no se van a dar excusas al gobierno para que carguen en Vox que en la ciudad no se haga nada", de ahí la abstención, pero avisó de que "sale cuatro meses tarde por la incapacidad de gestión del gobierno".

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, advirtió de que "se ha perdido una cuarta parte del año para ejecutar" y "son las cuentas del cahantaje de la ultraderecha y ya no necesitan a la oposición", al tiempo que "tienen menos perspectiva de género que nunca" y "no son nada participativas", puesto que "pasan del dictamen del Consejo del Movimiento Ciudadano y no tienen el del Consejo Social de la Ciudad" en la aprobación inicial.