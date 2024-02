El PP defenderá "los intereses de los cordobeses" frente a un Gobierno que actúa "en beneficio de Sánchez"

CÓRDOBA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP de Córdoba Fernando Priego ha afirmado este miércoles que "los senadores del PP vamos a seguir defendiendo los intereses generales de España y de los cordobeses le pese a quien le pese, ya que tenemos en frente a un Gobierno y a un el PSOE que no está atendiendo las demandas de los cordobeses, y que solo actúa en beneficio de los intereses personales de Sánchez".

En este sentido y en una rueda de prensa junto a las senadoras populares Cristina Casanueva y Lorena Guerra, Priego ha mencionado diferentes asuntos que se debatieron en el último pleno de la Cámara Alta, como la Ley Antiokupación que presentó el Partido Popular y por la que los okupas podrán ser desalojados en 24 horas. "Seguiremos marcando la agenda legislativa trasladando el sentir de los ciudadanos y de los cordobeses", ha dicho.

El senador egabrense ha hecho mención del plan de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que presentó el Gobierno, que enmarcará los próximos PGE, y el Grupo Popular votó en contra.

"Es evidente la falta de diálogo y transparencia del Gobierno ya que solicitamos informes sobre este plan y nos fueron negados. Además, Feijóo ofreció una alternativa al techo de gasto para dialogar que partir de una bajada de impuestos, bajada del IRPF y bajada del IVA de las conservas, la carne y el pescado, y lo rechazaron", ha dicho Priego.

Igualmente, ha criticado el "desprecio" que la ministra de Hacienda hizo a la "voluntad de la soberanía popular y del principal grupo en el Senado que es el PP", y ha afirmado que "no vamos a dar un paso atrás en la defensa de la legitimidad democrática del Partido Popular ante el chantaje que el Gobierno quiere someter a las cámaras, al Senado, a las CCAA y a los ayuntamientos". Además, ha lamentado que "los PGE no son los presupuestos del PSOE son las cuentas de agentes externos que imponen sus intereses, luego son unos presupuestos a la medida de los socios de Sánchez".

En este contexto, Priego ha criticado la "falta de efectividad en las propuestas del Gobierno y ha puesto de relieve el contraste entre la realidad en la que vive el Gobierno y la que viven los españoles", resaltando que "Sánchez hace oídos sordos ante los problemas de los agricultores, de los transportistas, de los usuarios de trenes, ante la demanda de plazas MIR para cubrir las vacantes en la sanidad pública, en materia de seguridad y la falta de medios de la Guardia Civil", entre otros.

Asimismo, ha destacado como desde que Sánchez llegó al Gobierno "se han incrementado los impuestos a clases medias, se ha subido la presión fiscal en un del 3,4 por ciento del PIB; se ha incrementado la deuda pública en 383.000 millones de euros alcanzando; Sánchez se niega a deflactar el IRPF lo que supone doble carga impositiva para las familias españolas".

Priego ha lamentado que "las políticas económicas del Gobierno hasta el momento han sido un fracaso", pues "tenemos siete puntos más de pobreza que en el año pasado, 4,8 millones de españoles viven en la pobreza, la renta per cápita por habitante ha bajado un 1,1 por ciento y han desaparecido 80.000 empresas. Estos son los resultados del Gobierno de Sánchez y para esto que no cuenta con nosotros".

Además, el popular ha criticado que existe "manga ancha" en el gasto para el Gobierno de España pero "limita a las CCAA y a los ayuntamientos en los objetivos de estabilidad, y eso es muy injusto". "Estamos ante los presupuestos de la amnistía, donde se sacrifican a las CCAA y a los ayuntamientos para salvar a Sánchez, unas cuentas pactadas con los independentistas y que no tienen un sistema de financiación justo, que no bajan impuestos y que dan la espalda a la mayoría de los españoles, por eso votamos no", ha concluido.

MOVILIZACIONES DE LOS AGRICULTORES

Por su parte, la senadora Lorena Guerra ha afirmado que desde el Partido Popular "escuchamos, empatizamos y apoyamos a un sector tan imprescindible como el sector primario", en relación con las movilizaciones de los agricultores y ganaderos de los últimos días.

"Sobran los motivos para movilizarse", ha dicho Guerra, quien ha señalado los "altos costes de producción con unos precios de ventas que no compensan estos incrementos, competencia desleal por parte de terceros países, una PAC cada vez más verde con menos producción y menos fondos".

"Hay que tener muy claro que la sostenibilidad es el equilibrio entre el desarrollo económico, social y medioambiental, y este tridente es inseparable. Pero la excesiva burocracia, la supresión de las bonificaciones por el gasóleo agrícola y la sequía están haciendo que el campo esté asfixiado", ha afirmado.

La senadora ha defendido al sector primario "como estratégico en nuestro país, sin alimentos nos convertiremos en un país dependiente y vulnerable", y ha señalado que "el principal problema que tenemos es el Gobierno de Pedro Sánchez que no escucha a los agricultores y solo escucha los independentistas, a la gente que se desvive cada día para que podamos desayunar, comer y cenar los ignora y los trata como delincuentes, mientras que se dedica a amnistiar a independistas, terroristas y prófugos de la justicia".

"El Partido Popular es el partido de los agricultores y está a su lado siempre, muestra de ello es que el Gobierno andaluz ha pedido una reducción general del 50 por ciento del IRPF del campo por la sequía y por el aumento de costes", ha expresado.

En este contexto, la senadora ha anunciado que el PP presentará mociones en los ayuntamientos para exigir un Plan de Choque en defensa del campo español. "Los agricultores y ganaderos lo único que quieren es trabajar en lo que más les gusta que es el campo y hacer lo que saben hacer y se les da bien, que es producir", ha concluido.

INICIATIVAS USUARIOS AFECTADOS AVANT

Por último, la senadora Cristina Casanueva ha incidido en "las deficiencias del servicio de movilidad ferroviaria que está afectando a muchos cordobeses cada día" con constantes retrasos, falta de frecuencias, averías, modificaciones de horarios, entre otros, en trenes Avant que unen Córdoba con Sevilla y Málaga.

"Nos comprometimos con la plataforma de afectado en llevar este problema al Senado y ya hemos pedido la comparecencia del ministro de Transportes, y del mismo modo hemos registrado una moción en la comisión de Movilidad y Transportes, que se debatirá en próximas fechas, y en la que se recogiendo las demandas de los ciudadanos", ha explicado Casanueva.

Por ello, ha explicado, "necesitamos un Gobierno que crea en el transporte colectivo y que dé servicios de calidad, que lleve a cabo medidas reales y no deje morir el transporte ferroviarios, que ha pasado de ser un servicio fiable a generar incertidumbre y muchos trastornos a los usuarios", ha comentado la senadora, quien ha asegurado que "desde el PP vamos a seguir trabajando e impulsando acuerdos que beneficien a todos los cordobeses".