PP-A defenderá en Pleno la unidad de caja de la Seguridad Social tras la "línea roja" cruzada por el Gobierno en Euskadi

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP-A va a defender en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que quiere que desde la Cámara autonómica se defienda la unidad de la caja de la Seguridad Social, que ahora ve amenazada después de que el Gobierno central que preside Pedro Sánchez haya cruzado "una línea roja" en su acuerdo con el Ejecutivo vasco para traspasarle la gestión económica de la Seguridad Social.

Así lo ha avanzado el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, en una rueda de prensa en la Cámara andaluza que ha comenzado lamentando y condenando el nuevo caso de violencia de género registrado en Andalucía, concretamente en el municipio sevillano de Aznalcóllar.

El portavoz 'popular' se ha referido al acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Gobierno central y el vasco en torno a la gestión económica de la Seguridad Social para advertir de que se ha producido "un paso grave" en la "ruptura de la igualdad de derechos" entre los españoles con la que afecta a la "unidad" de gestión de la caja de la Seguridad Social.

Según ha advertido Nieto, esa ruptura de la gestión augura que "la brecha entre las pensiones más altas y las más bajas no sólo no se reduce, sino que aumenta a futuro", y "todos los gobiernos" de España en los últimos 40 años "habían entendido que esa (ruptura) era una de las líneas rojas que no se debían traspasar".

Ha criticado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha traspasado esa "línea roja" porque "prioriza la aprobación de los Presupuestos sobre la garantía de la igualdad de derechos entre ciudadanos y territorios".

Para el representante del PP-A, este acuerdo entre gobiernos central y vasco impulsa "un sistema de dos velocidades" en España ante lo que el PP "no va a cruzarse de brazos", según ha advertido.

Así, ha anunciado la presentación, en el próximo Pleno, de dicha proposición no de ley, con la que los 'populares' quieren que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a que, a su vez, inste al central a "garantizar el mantenimiento del vigente sistema público y universal de la Seguridad Social, excluyendo del debate político y de cualquier mesa de negociación cuestiones que puedan suponer una amenaza o quiebra de dicho sistema y de la igualdad de todos los españoles, evitando en cualquier caso realizar cualquier acción o negociación que implique su ruptura o transferencia".

Nieto ha argumentado que en el PP-A "no queremos que estén garantizadas las pensiones de sólo una parte de los españoles, precisamente de quienes tienen más recursos, sino que todo el sistema esté garantizado".

"INCOHERENCIA" DEL GOBIERNO

También ha criticado la "absoluta incoherencia del actual Gobierno de España, que no tiene empacho en decir que va a imponer una armonización fiscal" entre comunidades autónomas, pero que "renuncia a esa misma armonización rompiendo un acuerdo histórico y entregando la gestión de la caja de la Seguridad Social en el País Vasco al gobierno de esa comunidad", algo "muy grave", según ha incidido.

A preguntas de los periodistas, el diputado 'popular' ha defendido que, ante esta cuestión, Andalucía "tiene que ser una tabla en la que puedan apoyarse otras comunidades autónomas que tienen menos población, menos territorio o peso político", y al respecto ha destacado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha puesto de manifiesto que queremos que el sistema de solidaridad interterritorial se mantenga, y que no se produzcan agravios".

Igualmente, ha criticado que se alcance ese acuerdo "por la puerta de atrás" con el Gobierno vasco "sin dar datos" sobre lo que va a suponer esa cesión de la gestión de la Seguridad Social. "Me parece una decisión insolidaria e injusta que tiene unos efectos graves que nadie nos ha dicho", según ha enfatizado Nieto, que ha considerado "egoísta" tanto la postura del Gobierno central como del vasco.

REUNIÓN GOBIERNO-GENERALITAT

Por otro lado, el portavoz 'popular' también ha criticado la reunión convocada para este miércoles de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y "representantes de no se sabe muy bien qué", según ha indicado Nieto, para subrayar que, aunque el encuentro estaba previsto inicialmente con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, "al final va a haber más miembros en esa mesa que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera" (CPFF), que reúne al Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas.

Nieto ha llamado también la atención acerca de que, entre las 16 personas que van a participar en dicha reunión, "sólo hay cinco mujeres" frente a once hombres, una desproporción que "parece que tanto preocupa en el ámbito de la izquierda y la extrema izquierda en algunas ocasiones, sobre todo cuando toca atizarle a otros", pero que "en ocasiones como ésta pasa a un segundo plano", según ha criticado.

Para el portavoz parlamentario del PP-A, lo que se va a celebrar este miércoles "no es una reunión de ninguna comisión bilateral de las recogidas en los Estatutos de autonomía", sino "un facsímil de una cumbre Estado-Estado", de forma que, "a cambio de transmitir una imagen falsa sobre lo que nunca debía ocurrir en España, que es que se establezca un distinto nivel radical en la visibilidad entre una comunidad autónoma y el resto", desde el Gobierno central "se quiere conseguir el apoyo de un partido a los Presupuestos Generales del Estado" (PGE).

Se trata, a juicio de Nieto, de "un ataque no sólo a Andalucía, sino muy duro al sistema autonómico y al conjunto de comunidades autónomas que desde hoy van a estar a otra velocidad, a otro nivel y con un tratamiento completamente diferente al que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quiere trasladar públicamente".

Igualmente, el portavoz del PP-A ha tildado de "lamentable" que, en un momento en el que se está dando "una aparición sucesiva de casos de coronavirus en España", el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "prime su calidad de representante del PSC a su condición de ministro", para sumarse a esa reunión, cuando "donde debería estar es en su Ministerio ocupándose" de la gestión de dicha crisis sanitaria, según ha considerado.

Nieto ha criticado que, en dicho encuentro entre el Gobierno y la Generalitat, "no se va a hablar de mejorar los derechos de los españoles o de cómo mejorar los servicios públicos, sino de independencia y amnistía, de los límites a los que se quiere llevar la norma y de cómo se vulneran los artículos de la Constitución que establecen la obligación de tratar igual a todos los ciudadanos", según ha advertido.