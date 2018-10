PP-A defiende el "ahorro" de la Junta por los mecanismos de ayuda del Gobierno frente a la "gran mentira" de Susana Díaz

Actualizado 10/03/2018 12:23:44 CET

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, ha informado este sábado sobre la incidencia en Andalucía de los mecanismos de ayuda financiera que estableció el Gobierno de Mariano Rajoy entre los años 2012 y 2016, para el que ha usado unos datos con los que, según ha manifestado, "se desmonta la gran mentira de Susana Díaz sobre la 'usura' del Gobierno con Andalucía", y destacan el "ahorro" del que se ha beneficiado la Junta.

En concreto, el dirigente 'popular' ha desgranado en una rueda de prensa en Sevilla informes del Ministerio de Hacienda referidos a la peor época de la crisis, cuando la prima de riesgo superaba los 600 puntos e impedía a las comunidades autónomas acudir a los mercados para financiarse, según detalla el PP-A en una nota.

Según esos informes, la Junta de Andalucía se ahorró entre 2012 y 2016 la cifra de 7.678,13 millones de euros que resultan de restar lo que se habría abonado por intereses en los mercados y lo que realmente se pagó a través de los mecanismos del Gobierno.

Así, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2012 se financió a un interés del 5,25 por ciento, cuando en los mercados se habría tenido que financiar al 10,55 por ciento, mientras que el Fondo de Pago a Proveedores tuvo un interés inicial del 5,91 por ciento, cuando en los mercados habrían pagado intereses del 13,51 por ciento, según indican desde el PP-A.

El resto de años contabilizados, los intereses pagados a través de esto mecanismos del Gobierno fueron "inferiores a la mitad de los que se habrían obtenido en los mercados financieros", según subraya el PP-A.

Pablo Venzal ha incidido en que la Junta de Andalucía ni siquiera podría haberse financiado en los mercados por "la situación de la prima de riesgo que habían provocado Solbes y Zapatero". "Además del ahorro de 7.678 millones, tenían imposible acudir a los mercados desde 2011, por lo que es todavía menos comprensible que ahora Susana Díaz tenga el más mínimo reproche hacia el Gobierno", ha enfatizado.

Frente al argumento de Susana Díaz de que "no nos han regalado nada (desde el Gobierno), nos han cobrado y a precio de usura", el vicesecretario del PP-A ha subrayado que la Junta "habría ido a la quiebra de no ser por la ayuda permanente del Gobierno de Rajoy en los años duros de la crisis, que ha supuesto en todos estos años la espectacular cifra de 37.500 millones, sin los que no podríamos estar ahora hablando de recuperación como lo estamos haciendo", ha concluido Pablo Venzal.