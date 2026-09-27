PP destaca "el impulso" de la Junta a la vivienda asequible en la provincia

El vicesecretario regional del PP-A y parlamentario andaluz, Manuel Francisco García, - PP DE GRANADA
GRANADA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El vicesecretario regional del PP-A y parlamentario andaluz, Manuel Francisco García, ha destacado este domingo "el impulso" que el Gobierno de Juanma Moreno está dando a la vivienda en Andalucía para facilitar el acceso a las familias y especialmente a los jóvenes.
"El acceso a una vivienda es hoy uno de los principales problemas para muchas familias y Andalucía está actuando para generar más oferta, movilizar suelo y facilitar que quienes más lo necesitan puedan acceder a una vivienda", ha señalado en un comunicado.
García ha puesto en valor que Andalucía ha impulsado más de 18.300 viviendas protegidas entre 2019 y 2026, frente a las 4.412 promovidas entre 2012 y 2018, y que el Gobierno andaluz se ha marcado como objetivo construir 20.000 nuevas viviendas protegidas en cinco años.
A ello se suman medidas como los avales hipotecarios de la Junta, que ya han permitido a más de 3.000 andaluces de hasta 40 años comprar su primera vivienda, según ha dicho.
El parlamentario popular ha destacado también el trabajo que se está desarrollando en Granada de la mano de la consejera de Vivienda, Rocío Díaz.
"La vivienda es una prioridad y tenemos ejemplos muy claros de cómo se está trabajando para ampliar la oferta, como el proyecto de La Azulejera, que puede alcanzar las 1.600 viviendas y convertirse en uno de los grandes proyectos de crecimiento de Granada", ha afirmado.
La Junta está ultimando el proyecto básico de una de las parcelas, con capacidad para 92 viviendas, y prevé además el desarrollo de nuevas viviendas asequibles en Los Mondragones y el Parque de Automovilismo, según ha señalado.
García ha subrayado que "Andalucía está avanzando con una política basada en aumentar la oferta, poner suelo a disposición de la vivienda y facilitar el acceso de jóvenes, familias y personas con mayores dificultades".
En este sentido, ha recordado que la nueva Ley de Vivienda de Andalucía impulsada por Rocío Díaz "garantiza el acceso a una vivienda asequible, promueve la emancipación de los jóvenes y favorece una mayor disponibilidad de suelo y vivienda protegida".
El vicesecretario regional del PP-A ha reclamado al Gobierno de España que mantenga ese "mismo criterio de igualdad a la hora de distribuir los recursos públicos". "Los fondos del Estado son de todos, y un joven de Andalucía tiene el mismo derecho a recibir apoyo para acceder a una vivienda que en cualquier otra región de España", ha señalado.