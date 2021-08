El PP exige al Ayuntamiento de Granada refuerzo policial para "parar el descontrol y los botellones"

GRANADA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada ha exigido este miércoles al equipo de gobierno local, presidido por el PSOE, un refuerzo policial para "parar el descontrol y los botellones en calles y miradores de la ciudad", incluidas zonas patrimoniales como el Albaicín.

En una nota de prensa, el edil del PP Francisco Fuentes ha calificado de "gobierno tránsfuga" el formado por el PSOE y "dos concejales sin partido y que se representan solo a sí mismos" para advertirle de que su formación ha tenido conocimiento de una "significativa reducción de las unidades de vigilancia en las últimas semanas que ha tenido como consecuencia un descontrol del botellón en distintas zonas de la capital".

En concreto, Fuentes ha dicho tener constancia de molestias por ruidos y concentraciones de jóvenes en plazas como Huerto del Carlos en el Albaicín, Glorieta de Arabial, en el entorno del Neptuno, Pedro Antonio de Alarcón o plaza Albert Einstein en Ronda o vías céntricas como Ganivet y Plaza Mariana Pineda.

En este sentido, el edil ha criticado además la falta de transparencia del nuevo equipo que "ha dejado de informar del número de efectivos que patrullan por nuestras calles". "No sabemos si no informan para ocultar que han dejado la policía bajo mínimos o porque, directamente, han colgado el cartel de cerrado por vacaciones", ha dicho Fuentes quien ha resaltado que el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha firmado un decreto de delegación de funciones "para marcharse de retiro desde mañana durante todo el mes de agosto". "Tenía mucha prisa por coger el sillón pero parece que no tanta para remangarse y ponerse a trabajar", ha apostillado.