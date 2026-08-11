PP exige al Ayuntamiento que resuelva las deficiencias en los dos mercados de abastos de Jaén

Elena Araque, a las puertas del Mercado de San Francisco - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) que resuelva las deficiencias en los mercados de abastos de San Francisco y Peñamefécit.

La formación ha criticado la falta de respuesta ante los problemas cotidianos de estas instalaciones y la negativa del alcalde, Julio Millán, a reunirse con las juntas directivas que representan a los trabajadores.

A través de una nota de prensa, la concejala del Grupo Popular Elena Araque ha señalado que el Mercado de San Francisco es el "principal pulmón comercial del centro de Jaén" y merece una atención constante por parte del Consistorio. Sin embargo, ha lamentado que, "casi siete meses después", el ascensor de las instalaciones continúe sin funcionar y los comerciantes sigan soportando filtraciones de agua en sus puestos sin que el alcalde haya recibido aún a la nueva junta directiva.

Araque ha recordado que el alcalde anunció en su día que la sustitución del ascensor tardaría aproximadamente un mes y que el nuevo equipamiento estaría disponible durante el verano. "Ha llegado agosto y seguimos exactamente igual, sin ascensor, sin una fecha concreta y sin explicaciones", ha criticado la edil, quien ha advertido de que este elemento es "esencial" para la movilidad de las personas mayores o con dificultades de desplazamiento.

Desde el Grupo Popular apuntan a que el alcalde podría estar "retrasando deliberadamente la solución" para utilizar una partida presupuestaria más adelante y "presentar como un logro electoral" de cara a los comicios de 2027.

A esta situación se suman las filtraciones de agua que sufren varios puestos desde hace más de un mes, obligando a algunos comerciantes a colocar bolsas para proteger sus productos perecederos. Para Araque, esto ofrece una "imagen lamentable" dentro de unas instalaciones municipales y evidencia el "abandono" al que se tiene sometido al mercado.

La representante popular ha censurado que el alcalde no haya encontrado un hueco para recibir a la nueva junta directiva del Mercado de San Francisco, constituida hace varios meses, una actitud de "pasotismo" que, según asegura, también se repite en el Mercado de Peñamefécit. En este último caso, ha afirmado que ha transcurrido más de un año y medio desde la moción de censura sin que el regidor se haya reunido con su junta directiva.

A todo ello le ha sumado la "incertidumbre" generada tras la renuncia en el último pleno de Isabel Cano, hasta ahora responsable municipal de Comercio y Mercados. Según ha explicado Araque, todavía no se ha dicho quién asumirá la interlocución directa con los comerciantes, dejándolos en una situación en la que "tienen problemas urgentes y ni siquiera saben a quién dirigirse dentro del Ayuntamiento".

Finalmente, la edil popular ha considerado "especialmente grave" esta parálisis después de que el Ayuntamiento haya anunciado la incorporación de 7,31 millones de euros adicionales procedentes de la mutación demanial de los terrenos de Ifeja.

"Hay financiación, hay dinero, hay partida presupuestaria; no le quedan excusas", ha enfatizado Araque, quien ha exigido al alcalde que concrete de inmediato la fecha de instalación del ascensor, atienda las filtraciones de agua y convoque formalmente a las juntas directivas de ambos mercados.