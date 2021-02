El PP de Granada recoge firmas en condena de los actos vandálicos por la detención de Hasél

GRANADA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha puesto en marcha una campaña para recoger firmas en señal de condena de los actos vandálicos ocurridos en la ciudad de la Alhambra, a raíz de la detención del rapero Pablo Hasél, y en señal de apoyo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez, en funciones hasta la celebración del congreso provincial del próximo 6 de marzo, ha participado este miércoles en la Plaza del Campillo, en la capital granadina, en el inicio de esta campaña, junto con otros dirigentes de la formacion.

Rodríguez ha explicado que el apoyo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se materializará también con la moción que el PP granadino llevará al Pleno de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos de la provincia.

En este sentido, ha animado a los granadinos a sumarse a dicha campaña de recogida de firmas, al tiempo que ha confiado en que las restantes formaciones políticas respalden la iniciativa del PP en las instituciones.

De este modo, los partidos políticos "deberán retratarse y evidenciar si están al lado de quienes alientan dichos actos violentos o si, por el contrario, van a sumarse a condenar lo ocurrido y trasladar su respaldo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía Local; que han velado por garantizar el orden público, sufriendo en algunos casos agresiones", ha indicado posteriormente en una nota de prensa.

Igualmente, ha considerado que "no se puede entender" que Podemos, partido que integra el Gobierno de España, "no solo no haya condenado estos hechos que han ocasionados destrozos en negocios y mobiliario urbano", sino que "alientan" dichos actos vandálicos a través de sus portavoces parlamentarios.

Se ha referido así a las declaraciones de Pablo Echenique, portavoz de la formación morada en el Congreso de los Diputados, que, a juicio de los populares, "jalean desde las redes sociales la violencia organizada vivida en diferentes puntos de España y que han ocasionado importantes destrozos en las calles y agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Al hilo, el dirigente popular ha criticado también la actitud del presidente socialista, Pedro Sánchez, por mantener en el gobierno al partido que, a su juicio, "está alentando a quienes ocasionan estos destrozos en Granada, ocasionando gastos al contribuyente".

En este punto, ha aludido al coste que le supondrá a las arcas públicas en el Ayuntamiento de Granada los daños provocados por los altercados, cuyo montante total supera los 30.000 euros.