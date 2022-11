PP-A insta a Espadas a dedicar sus "esfuerzos" a pedir a Sánchez más inversiones y la reforma de la financiación

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha pedido este miércoles al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que en lugar de dedicarse a criticar los Presupuestos autonómicos para 2023, centre sus "esfuerzos" en reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más inversiones en la comunidad autónoma y que abra la reforma el modelo de financiación autonómica.

En rueda de prensa, Martín ha defendido que los Presupuestos andaluces para 2023 "son el mayor escudo con el que cuentan las personas vulnerables y las familias para afrontar la situación actual de crisis".

Así, ha acusado Juan Espadas de "mentir cuando dice que estas cuentas no van a proteger a las familias andaluzas frente a la inflación". "Todo gobierno está obligado a cumplir una serie de mandamientos, sobre todo en tiempos difíciles, el primero de ellos es no esquilmar las economías familiares con más impuestos, y así lo ha hecho Andalucía", ha argumentado, apuntado que también se ha apostado por los sectores productivos para que el empleo no se desmorone.

Martín se ha referido a la congelación del cobro del canon del agua, "que por mala ejecución del PSOE ahora nos permite contar con un remanente de 530 millones para obras hídricas"; a la deflactación del IRPF, "que afecta a las rentas más bajas", o a la bonificación del impuesto de patrimonio.

"No sé si será un impuesto a los ricos, pero si nos permite evitar que se marchen contribuyentes y atraer a rentas altas para que tributen en Andalucía, bienvenida sea esa bonificación", ha dicho.

El portavoz parlamentario ha recordado también que las cuentas andaluzas para 2023

elevan el presupuesto en políticas sociales en 3.000 millones de euros para sanidad, educación o dependencia. "El Presupuesto de la Junta destina 56 de cada 100 euros a estas políticas", ha recordado, destacando que la partida para infraestructuras educativas se ha triplicado desde los 150 millones de 2018 a los más de 400 millones del presupuesto actual, o que Andalucía cuenta ya con 65.000 profesionales educativos, "récord absoluto".

En la misma línea, ha defendido que la sanidad andaluza ha incrementado su dotación de personal y "ya son más de 120.000 profesionales con mejoras salariales y contractuales".

Para Martín, entre otros mandamientos que deben cumplir unas cuentas públicas en

momentos de crisis destaca la apuesta por el empleo, "que son la mayor y mejor política

social".

A su juicio, los Presupuestos para 2023 "son los del empleo, y se crea

empleo si se invierte, por ejemplo en obra pública, con 6.000 millones más de inversión".

Ha añadido además que deben incluir una apuesta clara por la financiación

de los ayuntamientos, "los servicios más cercanos a los ciudadanos", apuntando que "no

es más municipalista quien más alto lo grita, sino quien más le dedica dinero".

Ha recordado que, frente a la congelación de fondos a los ayuntamientos del PSOE, ahora

se destinan 130 millones de euros más, mientras que el Fondo de Cooperación

Municipal crece un 85% "y ahora cuenta con 2.045 millones para políticas sociales".

Por último, Martín ha desgranado el compromiso de los presupuestos de la Junta por la

seriedad y el rigor en el cumplimiento de las obligaciones. "Mandamientos que el

Gobierno de Juanma Moreno ha cumplido", ha dicho.

Ha asegurado que de esa manera se gana credibilidad "y nos permite que, cuando tengamos que acudir al mercado a financiarnos, lo hagamos en mejores condiciones que gobiernos anteriores".

"Por todas estas razones, está claro que Espadas miente y que los presupuestos de la

Junta son los de las familias", ha aseverado Martín, que ha valorado además que "todo esfuerzo que pone Espadas en desacreditar estas cuentas debería ponerlas en reclamar un sistema de financiación nuevo" que no maltrate a Andalucía y que "nos cuesta mil millones de euros menos al año".

"Ni el sistema se reforma ni el fondo de compensación temporal llega, y necesitamos

que esto se solucione, porque seguimos con una mano atada a la espalda por culpa del

señor Sánchez con la colaboración de Juan Espadas y el PSOE andaluz", ha lamentado.

El portavoz parlamentario se ha referido además a la creación del grupo de trabajo de la

sequía en la Cámara andaluza, "una demostración de esa vocación de diálogo y

consenso que tiene el PP en este nuevo tiempo".

Martín ha expresado su confianza en que este grupo "aporte ideas y permita que todos arrimemos el hombro para uno de los problemas más serios que tiene Andalucía".

En este sentido, ha señalado que esa iniciativa llega "cuando la sequía está dando

problemas desde hace tres años, el mismo tiempo que lleva el Gobierno de Juanma

Moreno trabajando con dos decretos de sequía". "El PP va a poner todo el esfuerzo

posible en colaborar para que haya conclusiones sensatas y sobre todo que sean útiles",

ha resaltado.