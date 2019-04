El PP de Jaén calcula que unas 10.000 personas se beneficiarán del Plan de Choque para la Dependencia de la Junta

Publicado 07/04/2019 13:09:02 CET

JAÉN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PP por la provincia de Jaén Ángela Hidalgo ha valorado este domingo "la eficacia y la rapidez" de la Junta de Andalucía para aprobar "medidas que aceleren" la elaboración del Plan Individual de Atención (PIA) de cada persona solicitante del servicio de Dependencia y ha calculado que unos 10.000 jiennenses se beneficiarán del plan de choque del Gobierno autonómico en este aspecto.

Según sus datos, en la provincia de Jaén hay 7.363 personas que aún no pueden disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia (prestación económica, atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, o teleasistencia, entre otros).

En este sentido, ha expuesto en una comunicado que es una "gran noticia" para estos jiennenses y sus familiares la entrada en vigor del plan de choque que la Junta ha puesto en marcha con el objetivo de reducir la lista de espera de las personas que están actualmente pendientes de ser atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

"El plan de choque es una realidad y, con ello, estamos demostrando que el PP quería gobernar solo con el objetivo de dar soluciones a la sociedad andaluza y jiennense", ha subrayado en este sentido.

Como ha concretado, el plan de choque que ha puesto en marcha la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con una inversión de 77 millones de euros tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones.

Entre la batería de medidas que se han comenzado a implementar, ha destacado la "potenciación de la digitalización" para avanzar hacia el procedimiento electrónico; facilitar la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia; revisar los criterios de gestión y los protocolos de actuación, y mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario.

En este sentido, ha lamentado que exista un "número indeterminado" de solicitudes que, al tramitarse todo en papel y no existir una aplicación informática, no aparecen reflejadas en ningún sistema de información. "Un grave problema causado por la nefasta gestión del anterior Gobierno de Susana Díaz que superó con creces el plazo de seis meses que establece la Ley para valorar e incorporar a la persona solicitante al sistema de atención a la Dependencia", ha reprochado.

Para Hidalgo, la forma de proceder de los socialistas en Andalucía es "totalmente inhumana", puesto que los dependientes y familiares "confiaron en la administración para darle un hilo de esperanza a sus complicadas vidas", y que al llegar el PP al Gobierno andaluz han visto "cómo jugaban con pacientes en lista de espera para una operación de los cuales muchos perdieron su vida en esa fase". "Ahora vemos como han toreado a los dependientes, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad", ha lamentado, tras asegurar que han tenido que ser los ayuntamientos los que en muchos casos han mantenido la ley de dependencia en Andalucía "aguantando los impagos del PSOE en la Junta".

Ha señalado que han sido los socialistas los que en Andalucía han dejado un 34% de lista de espera y en España los que "nunca pagaron" el 50% de la ley de dependencia con Zapatero y los que no han incluido partidas presupuestarias con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"El PSOE ha apostado de boquilla por la dependencia y lo único que han hecho es propaganda y mentira", ha declarado Hidalgo, quien se ha referido a cuando Susana Díaz anunció plazas concertadas nuevas en campaña electoral "de las mismas plazas que ya existían, ya que eran renovación de conciertos".

En lo que respecta a las prestaciones concedidas, ha aseverado que los socialistas han "relegado" prestaciones como la atención residencial, la prestación económica vinculada al servicio y la asistencia Personal, prestaciones que "son fundamentales para personas con una gran dependencia o dependencia severa".

Además, ha hecho hincapié en que "no hay recursos suficientes porque ha existido una parálisis total en el aumento de conciertos de plazas residenciales", permaneciendo éstas "congeladas", lo que "ha dado lugar a que no se conceda este tipo de prestación salvo para cubrir la tasa de reposición", a lo que se suma que las subvenciones para inversión en centros residenciales "fueron eliminadas hace una década y no existe un plan de mejora y rehabilitación de los centros existentes".

Por último, ha criticado que el desarrollo de la prestación del asistente personal ha sido "el gran olvidado" durante los 12 años de convivencia de la Ley de Dependencia con el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que "sólo ha dejado un borrador de decreto, hoy solo hay en Andalucía diez prestaciones de este tipo".