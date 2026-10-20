El PP de Jaén defiende a Feijóo como "el mejor aliado" de los autónomos frente a Sánchez

El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, en una reunión de trabajo con representantes de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N. - PP DE JAÉN

LINARES (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con representantes de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N en la sede del partido en Linares, donde ha defendido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "será el mejor aliado de la provincia y de los trabajadores por cuenta propia frente al saqueo y castigo insoportable" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el encuentro, en el que también han participado la presidenta local del PP y alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, y el portavoz popular y diputado provincial, Raúl Caro-Accino, entre otros, los populares han expuesto sus propuestas para el colectivo y han recogido sus principales reivindicaciones, según ha trasladado el partido en una nota.

Domínguez ha resumido las propuestas de su partido en dos prioridades: "Bajada de impuestos y reducción de trámites administrativos y burocráticos". Entre las medidas planteadas por Feijóo, ha destacado la exención del IVA para los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros, la simplificación de las declaraciones anuales --de cuatro a dos o una-- y una tarifa cero durante los dos primeros años para los menores de 35 años que inicien una actividad por cuenta propia.

El dirigente popular ha asegurado que conoce de primera mano las dificultades del colectivo, tanto por proceder de una familia de autónomos como por su propia experiencia laboral por cuenta propia. "Entiendo lo duro que es y por eso, además de explicar nuestras propuestas, venimos a escuchar y recoger sus demandas", ha señalado.

Asimismo, ha criticado la gestión del PSOE en la Diputación de Jaén por la "eliminación", hace tres años, de las ayudas directas a los autónomos, y ha censurado la política fiscal y burocrática del Ejecutivo central, que, a su juicio, somete al colectivo a un "infierno fiscal".

En este contexto, Domínguez ha apelado a la cita del próximo 29 de noviembre como una oportunidad para impulsar un "cambio político" y extender a España el modelo de gestión de Juanma Moreno en Andalucía. Entre las medidas que ha reivindicado figuran la cuota cero y las ayudas al emprendimiento, que ha vinculado con el hecho de que la provincia haya superado los 43.000 autónomos.

"Los autónomos son motor de Jaén. Quienes crean empleo necesitan menos trabas y más apoyo, no más impuestos y burocracia", ha afirmado.

Por su parte, Auxi del Olmo ha defendido la necesidad de mantener una escucha permanente a quienes "levantan la persiana, crean empleo y dinamizan la economía local". "El PP es el partido de los autónomos y vamos a seguir poniendo alfombra roja a su trabajo", ha concluido.