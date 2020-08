El PP de Jaén lamenta que la oferta de ocio náutico de la Diputación "haga aguas" y reclama medidas

JAÉN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha lamentado que la oferta de ocio náutico de la Diputación "haga aguas" y ha reclamado que se adopten medidas, ya que la "inactividad" de sus responsables en estos meses ha conllevado que "el barco solar --del embalse de El Tranco-- no pueda estar prestando sus servicios a los turistas", mientras que ha tachado de "gran fracaso socialista" el complejo turístico y deportivo del Giribaile, tras una inversión superior a los tres millones de euros.

Así lo ha indicado este lunes en una nota el coordinador general del partido y portavoz del Grupo Popular en la Administración provincial, Miguel Contreras, después de que la Diputación haya informado que está estudiando una fórmula semipública para gestionar estas últimas instalaciones, ubicadas en el término municipal de Vilches y ello tras tres intentos fallidos de adjudicación mediante proceso de licitación a los que no concurrieron empresas.

Para el dirigente del PP, se trata de un "fiasco", dado que la Diputación invirtió 1,2 millones para construir un centro de ocio que fue inaugurado en 2015, pero, cinco años después, lo que "iba a ser un motor para el turismo en la zona, no ha recibido ni un solo visitante y todo por la pésima planificación de Francisco Reyes y el PSOE".

Al hilo, ha criticado que "la falta de estudios de viabilidad y la pésima gestión socialista han conllevado que se haya licitado la gestión y explotación del centro en tres ocasiones y las tres haya quedado desierta", lo que "da una idea de que quizás la inversión no estuviese bien planteada".

"Tras cinco años en el dique seco y pese a que, además de los 1,2 millones invertidos, la Diputación también se gastó más de dos millones en arreglar la carretera de acceso, a día de hoy Reyes no sabe qué hacer y, lo que es peor, se muestra incapaz de solucionar este problema. Lo que iba a ser un revulsivo turístico, se ha convertido en un fiasco político", ha subrayado.

BARCO SOLAR EN EL TRANCO

Por otro lado, Contreras se ha referido al pantano de El Tranco, cuyo barco solar "no está operativo y eso que es el atractivo" del centro de ocio ubicado en él. Según ha explicado, este complejo se abrió el 24 de julio, pero el barco solar no se puede utilizar y teme "que pasará la temporada de turismo de agosto y no estará en funcionamiento".

En opinión de los populares, esta situación "obedece única y exclusivamente a la inactividad y pésima gestión de Reyes y del PSOE, que no han movido un dedo para solucionar los problemas" del embarcadero. En este sentido, ha añadido que el descenso del nivel del embalse es un hecho desde hace tiempo y en otras épocas desde la puesta en marcha del complejo se han ido viviendo situaciones que han requerido de modificaciones del pantano para posibilitar a los usuarios el acceso.

"Pero en estos momentos, el punto habilitado para el acceso al barco es totalmente inaccesible y se están incumpliendo las normas más básicas para permitir que cualquier persona pueda hacer uso de este atractivo turístico", ha manifestado no sin considerar que "es muy triste comprobar cómo una inversión de más de tres millones de euros se deja abandonada y olvidada".

De este modo, ha reclamado que de forma inmediata se acometan las obras que sean necesarias para garantizar el uso del barco solar con plenas garantías de cumplimento de las normas de accesibilidad, al tiempo que ha agregado que aparece dentro de las experiencias que se ofertan a quienes visitan Jaén.

"Aunque se señala que es una actividad que estará operativa próximamente, creemos que sería más conveniente retirarla y no seguir ofreciendo una imagen de improvisación que luego decepciona a los que nos visitan cuando comprueban que no es posible navegar por El Tranco", ha concluido el portavoz.