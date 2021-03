PP de Jaén pide explicaciones a Felipe López por las supuestas irregularidades en Fomento en su etapa como consejero

JAÉN, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha mostrado su confianza en la Justicia de cara a aclarar las supuestas irregularidades en la Delegación de Fomento que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén y que están relacionadas con la adjudicación de obras en 2017.

En esta causa, según ha informado Diario Ideal, aparece como investigado el que fuera delegado de Fomento, Rafael Valdivielso, y dos técnicos de la Delegación. El secretario general y diputado autonómico del Partido Popular de Jaén, Francisco Palacios, ha instado al exdelegado de Fomento a dar explicaciones a los jiennenses.

"Es decepcionante saber que pudo haber irregularidades supuestamente con obras tan necesarias en esta provincia como era el arreglo de carreteras, una de las graves carencias, entre las muchas que causaron los socialistas", ha indicado Palacios en un comunicado.

Ha añadido que en este proceso judicial se está investigando actuaciones que "de confirmarse vendrían a demostrar que el PSOE no solo no invirtió en las carreteras jiennenses, sino que, además, pagó presuntamente a empresas por hacer obras que no se acometieron". Por ello, ha indicado que el socialista Felipe López "no puede ponerse de perfil" y "tendrá también que salir a dar la cara y a explicar qué gestión se hizo en su consejería".

Ha apuntado que el Partido Popular de Jaén esperará a que la Justicia decida porque "nosotros sí respetamos los procedimientos judiciales, confiamos en la justicia, sí creemos en la separación de poderes y en la independencia de nuestros jueces"

Al hilo de las últimas investigaciones, Palacios ha lamentado que "nuestra tierra, Jaén y Andalucía haya estado en manos de personas como Chaves o Griñán", personas a las que los dirigentes socialistas jiennenses han defendido pese a la gravedad de los hechos.

"Cada día es más evidente que hubo gravísimas irregularidades en la gestión de miles de millones de euros en Andalucía con los gobiernos socialistas, tantas que en muchos casos han sido totalmente ilegales y condenables", ha dicho Palacios.

Palacios ha concluido preguntando "qué hubiera salido hoy por la boca de Férriz y otros dirigentes si el del titular en lugar de Valdivieso hubiese sido alguien del Partido Popular", al tiempo que ha señalado que actualmente "estas cosas no volverán a suceder en Andalucía porque hay un gobierno transparente, que gobierna para todos".