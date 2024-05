PP Jaén recuerda a Reyes (PSOE) que los fondos para Sanidad vienen de Europa y le pide una rectificación

JAÉN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP de Jaén Manuel Bonilla ha exigido al secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, que "rectifique de inmediato y aclare la realidad de la procedencia de los fondos que hoy, falsamente, ha adjudicado al Gobierno de Sánchez".

Bonilla ha acusado en un comunicado a Reyes de "mentir a la cara a los jiennenses, sin escrúpulos" y ha añadido que Pedro Sánchez "no ha movido ni un céntimo de euro para la sanidad jiennense".

Ha afirmado que el PSOE jiennense "ya no sabe cómo atacar la buena gestión en sanidad del Gobierno andaluz", y ha optado por "adjudicarse los logros de Juanma Moreno, lo que produce pavor por su impunidad para la mentira y la demagogia".

Ha subrayado que los fondos que el Gobierno andaluz ha destinado a sanidad son fondos europeos, pero "no son fondos de Pedro Sánchez", son fondos que el Gobierno andaluz decide dónde los invierte, y "por supuesto es la sensibilidad de este gobierno el que ha decidido que la mejor inversión es la inversión en sanidad para acabar con el colapso y las barbaridades que los socialistas hicieron con algo tan importante".

En esta línea, ha hecho hincapié en que "es el Gobierno de Juanma Moreno el que prioriza y decide que los fondos deben ir a la sanidad jiennense, no es Pedro Sánchez el que decide si tal cantidad va a un quirófano de un hospital o a la sala de espera de un centro de salud".

Por eso, si Jaén va a contar "con el centro de Salud más avanzado de los que hay en Andalucía" en La Alameda es porque "el Gobierno andaluz ha decidido que Jaén merecía una infraestructura así que además diera solución a un problema generado por el PSOE como era el Hípico".

A ello le ha sumado que "si el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda o el San Agustín de Linares ha mejorado sus instalaciones es gracias al compromiso del Gobierno andaluz por mejorar las infraestructuras sanitarias de cualquier rincón de la provincia".

Además, ha dicho que "si los jiennenses hoy tienen un PET-TAC no es gracias al PSOE quien precisamente querían poner un segundo PET-TAC en Córdoba y no en Jaén, con lo cual deberían de bajar la cabeza y pensar muy bien qué van a decir la próxima vez que un jiennense les pida explicaciones de porqué para ellos Córdoba sí existía y Jaén no".

"Basta ya de mentir porque es muy grave usar el recurso del engaño con la facilidad que lo hace el PSOE y con la beligerancia que lo hace Reyes", ha dicho Bonilla, que ha resaltado que "Sánchez no ha invertido nada para la sanidad jiennense, Sánchez ha demostrado que aborrece esta provincia y que los problemas reales de esta provincia como es la sanidad les da exactamente igual".