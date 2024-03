El PP lamenta que "hoy es uno de los peores días de la democracia": "Culmina la claudicación del país ante un fugado"

CÓRDOBA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha lamentado que este jueves es "uno de los peores días de la democracia", porque "se ha culminado la claudicación de todo un país ante un fugado de la Justicia", después de que el Pleno del Congreso ha aprobado por mayoría absoluta la proposición de Ley de Amnistía que el PSOE pactó con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez. El texto ha sido remitido al Senado para continuar su tramitación.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto al presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, al participar en un acto de la Ruta por la Igualdad en la Plaza de las Tendillas, la popular ha defendido que su partido no va a parar de "defender al Estado de Derecho cada vez que Sánchez legisle contra él".

"Podrá haber aprobado su Ley y ese bochorno le acompañará siempre, pero no llevará a cabo sus oscuros objetivos, ni el PP se lo va a permitir", ha afirmado Núñez, quien ha manifestado que "nada ni nadie está por encima de la ley, por mucho que se empeñen", y que el PP "seguirá defendiendo la Constitución y el Estado de Derecho con toda la fuerza de las calles, las instituciones y la Justicia".

Igualmente, ha sostenido que "frente a un partido cercado por la corrupción y extorsionado por sus socios", hay un PP que "no miente, ni mercadea con los derechos de los españoles", a la vez que ha recordado al Gobierno que "su falta de principios y moral no podrán con una sociedad de ciudadanos libres e iguales y sus mentiras no vencerán a la dignidad de la democracia".

También, ha criticado "las amenazas" vertidas este miércoles por "la consejera de los ERE y ahora vicepresidenta de la trama", en alusión a María Jesús Montero, contra la bancada del PP en el Congreso, a la que advirtió con un: "¡cuidado!". "El PP no se va a callar y no va a parar de denunciar la corrupción del PSOE, que nació en el Gobierno de Sánchez", ha mantenido.

Por tanto, "si piensa que nos va a amedrentar, que dedique sus empeños a otras tareas poco éticas, que se le dan mejor, como filtrar datos confidenciales de ciudadanos anónimos", ha apuntado, para insistir en reclamar explicaciones a Pedro Sánchez, "que sabía todo y lo tapó", al no abstenerse en el Consejo de Ministros en el rescate de Air Europa, una compañía que, según apunta el PP, "tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez", lo que ha llevado a los populares a presentar este jueves una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses.