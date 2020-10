PP-A lamenta la "ruptura" en el grupo Adelante y espera que el Parlamento no se vea "salpicado"

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha lamentado este miércoles la "ruptura" en el grupo de Adelante Andalucía y ha confiado en que el Parlamento andaluz no se vea "salpicado" por esa situación.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, se ha referido al hecho de que hoy se haya conocido que Podemos Andalucía ha reclamado en el Parlamento, a través de IU, que la presidenta de Adelante Andalucía, excoordinadora general del partido morado y líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, y otros siete diputados afines a ella, salgan del grupo parlamentario pues están "en situación de transfugismo" dado que abandonaron Podemos, formación por la que lograron sus escaños dentro de la confluencia andaluza que comparte con IU y dos formaciones andalucistas.

Para Nieto, la "ruptura" de un grupo es, sin duda, una "noticia triste" para el Parlamento y ha dicho que aunque intuían que algo no iba bien en ese grupo, "no sabíamos que era tan profunda la grieta que existía entre sus miembros".

"Confiamos en que se resuelva bien, porque este es un momento de unir esfuerzos y no de dividirse", según Nieto, quien ha agregado que la ruptura de Adelante "no es una noticia positiva para el parlamentarismo andaluz" y que confían en el "saber hacer y saber estar de los miembros de ese grupo, queden como queden, para que el Parlamento no se vea salpicado por esa ruptura y mala relación que parece que existe dentro de ese grupo".