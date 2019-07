PP niega el cierre del consultorio de Sierra Nevada, en Granada, e insta a PSOE a "abandonar la política del miedo"

Publicado 11/07/2019 18:14:35 CET

El parlamentario andaluz del PP Rafael Caracuel ha negado la "falsa alarma creada por el PSOE" acerca de un supuesto cierre del consultorio de Sierra Nevada durante los meses de verano y ha instado al PSOE a "abandonar la política del miedo".

Caracuel ha ratificado las palabras del consejero de Salud, Jesús Aguirre, negando tal hecho durante su intervención este jueves en sede parlamentaria en la Comisión de Salud y Familias a preguntas del grupo socialista.

El diputado autonómico ha destacado en un comunicado que el consultorio de Sierra Nevada "no solo no cierra sus puertas en verano", sino que la Consejería de Salud va a "acometer unas obras en las instalaciones con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se presta a los usuarios, no solo durante la temporada de esquí, sino durante todo el año".

"Tales obras se realizarán en verano, por ser el periodo en el que menos usuarios acuden al centro médico y las citas diarias se reducen a dos o tres para médico de familia, y el único cambio para los usuarios será una adaptación del horario de atención sanitaria de 9,00 a 12,00 horas, nunca un cierre completo del consultorio", ha defendido el dirigente popular, quien ha añadido que todo esto ha sido "dialogado" con la Asociación de Vecinos de Monachil y el propio alcalde a fin de "consensuar" con ellos las "mejores decisiones" para el consultorio.

Por ello, Rafael Caracuel ha instado al PSOE granadino a que "abandone la política del miedo y el alarmismo" y le ha pedido que sea "consciente del daño que noticias falsas como ésta causan entre la ciudadanía".

"No todo vale en política y no se puede consentir que los parlamentarios socialistas mientan y creen una alarma falsa con un tema tan serio como la salud y atención sanitaria que se garantiza con tanta eficacia desde la Consejería de Salud y el gobierno del cambio de Juanma Moreno", ha subrayado el popular.

Caracuel ha explicado que el consultorio de Sierra Nevada pertenece a la zona básica de salud de la Zubia y depende del centro de salud de Monachil.

"La Consejería de Salud siempre ha garantizado la atención sanitaria a la población de esta zona del Área Metropolitana, como así lo demuestra el hecho de que nunca ha permanecido cerrado y lamentamos que el PSOE afirme lo contrario cuando los hechos lo desmienten", ha concluido el parlamentario andaluz.