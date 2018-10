El PP pide el cese de Pernichi (IU) tras el segundo accidente "en mes y medio" en la Ciudad de los Niños

Publicado 01/10/2018 14:21:07 CET

CÓRDOBA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha pedido este lunes a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), "el cese inmediato" de la edil de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi (IU), tras registrarse este domingo en la Ciudad de los Niños el segundo accidente infantil "en menos de mes y medio", por su "nefasta gestión" en este ámbito.

En rueda de prensa, Bellido se ha referido así a como una niña ha precisado su ingreso en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba tras sufrir la fractura de una pierna como consecuencia del accidenta que sufrió al desprenderse el columpio 'nido' en el que jugaba en la Ciudad de los Niños, donde hasta ahora, según ha subrayado el portavoz popular, "nunca ha habido ningún accidente, que se recuerde, desde que se inauguró esta instalación, hace ya más diez años", mientras que ya van dos, desde que concluyó, recientemente, la remodelación efectuada en la misma.

Por eso, además de pedir el cese de Pernichi y criticar el "atronador silencio" de la alcaldesa sobre este asunto, el también candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba ha pedido que se le facilite "el expediente completo" sobre la adjudicación de la citada remodelación de la Ciudad de los Niños, para conocer "cómo se desarrolló el proceso".

También ha demandado Bellido "una auditoría externa e independiente" sobre el estado de la Ciudad de los Niños y que ésta permanezca cerrada "mientras no tengamos la seguridad, al 100 por 100, de que ahí no volverá a pasar nada", exigiendo, igualmente, que también se cierren todos los parques infantiles de la ciudad, mientras se les somete a una "revisión", manifestando también su deseo de una "pronta recuperación" para la niña herida, a la que ha pedido "perdón", dada su condición de edil, aunque no tenga responsabilidades en el gobierno local de PSOE e IU.

Por otro la lado, el portavoz popular, que ha estado acompañado por la también concejal del PP María Luisa Arcas, también ha criticado "el timo del aire acondicionado de la alcaldesa" para los colegios de la ciudad, porque "en junio de 2017 dijo que íbamos a tener aire acondicionado" en los centros educativos, por cuenta del Ayuntamiento, y "cuando se dio cuenta de que eso era una barbaridad empezó a negociar con la Junta de Andalucía" una solución.

Sin embargo, según ha señalado Bellido, esa solución no ha llegado y la Agencia Andaluza de la Energía ha dejado claro que no instalará aire acondicionado, sino que llevará a cabo otras actuaciones de climatización, pero "los padres" de los alumnos y también "los sindicatos" de los profesores dicen que "son insuficientes" con las altas temperaturas que se han registrado al inicio del presente curso escolar, y todo ello porque "están racaneando el dinero" que se precisa.