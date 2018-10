El PP pide por escrito apartar a Manos Limpias del juicio de los ERE al "comportarse como una defensa más"

Publicado 05/03/2018 19:28:56 CET

Cree que media "una evidente contradicción de intereses y un uso desviado de la figura de la acusación para defender a los acusados"

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

En el marco del juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento por el que se orquestaron las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, el PP ha pedido por escrito a dicha instancia que revoque el papel de manos limpias como parte del proceso judicial, porque "se ha comportado como una defensa más de los acusados" pese a ostentar la condición de acusación popular.

Recordemos que en el marco del trámite de las cuestiones previas del juicio, la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y la de otros tantos acusados se manifestaban en contra de que Manos Limpias siguiese ejerciendo como acusación popular en el procedimiento judicial.

El abogado defensor del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández mostraba así sus "dudas" respecto al papel de Manos Limpias como acusación popular en este procedimiento judicial, señalando el escrito emitido el pasado mes de diciembre por Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la causa incoada contra el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.

En dicho escrito, la Fiscalía reclama 24 años y diez meses a Bernad por liderar supuestamente una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

Manos Limpias, según este abogado defensor a cuyo alegato se adherieron buena parte de los abogados defensores, "fue usada para unas extorsiones y coacciones", con efectos incluso en el procedimiento judicial que aborda ahora la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Por ello, su papel como acusación popular constituye toda una "burla a la Justicia", según el letrado.

"FALTA DE VOLUNTAD VÁLIDA"

Además, exponía que la situación que atraviesa la organización hace pensar que la misma carece de "órganos representativos" como tal, lo que le ha llevaba a opinar que Manos Limpias incurre en una "falta de voluntad válida para seguir como acusación popular" en este juicio.

La representación judicial de Manos Limpias, por su parte, recordaba que no media "sentencia firme" alguna respecto al mencionado procedimiento de la Audiencia Nacional, apelando al principio de presunción de inocencia y recordando que Manos Limpias, como persona jurídica, "no ha sido objeto" de medidas cautelares porque el sindicato "no ha sido investigado o imputado".

Por eso, se oponía a este intento de "expulsión exprés", toda vez que la Fiscalía se manifestaba en contra de "cualquier expulsión de la acusación popular", bajo la premisa de que sobre Manos Limpias no pesa "ninguna medida cautelar". Posteriormente, el PP pedía verbalmente revocar el papel de Manos Limpias como acusación popular, porque en tal condición "no puede convertirse en defensa de los acusados" y tal extremo "no es la primera vez que sucede en este proceso".

LLAMADA TELEFÓNICA A LA AUDIENCIA

En este marco, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de la celebración de este juicio, emitió una "diligencia de constancia" el pasado 11 de diciembre, antes del citado trámite de las cuestiones previas, dando cuenta de que aquel día, una persona cuya identidad responde a las iniciales A.G.G. y que decía ser "un antiguo funcionario del Ayuntamiento de Madrid" había telefoneado para asegurar que "los poderes presentados por Miguel Bernard" para la actuación de Manos Limpias en este procedimiento judicial eran "totalmente falsos", al no mediar "juntas, ni nombramientos ni asambleas".

Frente a ello, el abogado que representa a Manos Limpias en el juicio elevó un escrito a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, negando la veracidad de del contenido de tal aviso y exponiendo que, en todo caso, la situación expuesta habría de ser resuelta "en el Juzgado de Instrucción de Madrid en funciones de guardia y no en este procedimiento".

Ya este lunes, el PP ha pedido por escrito a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que revoque la condición de parte de la que goza Manos Limpias en este juicio. Para ello, y en este escrito recogido por Europa Press, el PP señala "las desafortunadas intervenciones del letrado" del sindicato, que "ha subvertido la condición de acusación y se ha comportado como una defensa más de los acusados, concurriendo una evidente contradicción de intereses y un uso desviado de la figura de la acusación para defender a los acusados".

Además, avisa el PP de que se ha constatado que la citada entidad "actúa con abuso de derecho y en fraude de ley" y, "mediante su desviada posición", hay claras dudas de su "voluntad acusadora" en el procedimiento judicial.