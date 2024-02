El PP-A pide al Gobierno central que "reflexione y dé marcha atrás" en los nuevos criterios de acceso a tarjeta monedero

CÓRDOBA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del PP de Andalucía, Beatriz Jurado, ha reclamado este viernes "una vez más al Gobierno de Sánchez que reflexione y dé marcha atrás" con los nuevos criterios de acceso a las tarjetas monedero para las personas en situación de vulnerabilidad.

Junto a la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Eva Contador, Jurado ha mantenido un encuentro con una entidad que atiende a personas vulnerables en la capital cordobesa, en la que han analizado la situación.

"El Ejecutivo ha tomado una decisión unilateral sin contar con las comunidades autónomas, ni con los ayuntamientos, ni con las entidades sociales y ha fijado como criterio único para acceder a estas tarjetas monedero para alimentación sólo a familias con menores a su cargo, lo que deja tiradas a decenas de miles de personas en Andalucía y en Córdoba", ha lamentado Jurado ante los periodistas.

Así, ha pedido al Gobierno de España que "dé marcha atrás y rectifique en esta decisión, porque es un grave error que pagarán miles de personas que necesitan esos alimentos, personas mayores con pensiones muy bajas, familias con hijos con 18 años o más, personas sin hogar, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, etc".

Según ha afirmado, "no nos vamos a callar y no vamos a tolerar que el PSOE nos acuse de mentir, cuando lo único que buscan es ocultar una verdad que no quieren asumir y que es responsabilidad exclusiva del Gobierno de España".

Al respecto, ha advertido de que "a partir del mes de abril en Andalucía más de 280.000 personas quedarán fuera de estos alimentos básicos, de las que más de 26.300 serán cordobeses".

"SE PONE EN RIESGO A 1.300 ENTIDADES"

"El Gobierno de Sánchez alardea de decir una y otra vez que no va a dejar atrás a nadie y la realidad es muy distinta", ha apuntado la popular, para señalar que "con el modelo impuesto por el Gobierno de España se pone en riesgo a 1.300 entidades de reparto de alimentos atendidas por los Bancos de Alimentos y Cruz Roja en Andalucía".

Ante ello, ha añadido que "Andalucía no puede tolerar que desaparezcan entidades que trabajan en nuestros pueblos y en los barrios a pie de calle, que conocen la situación de sus vecinos y que llevan a cabo una labor de acompañamiento, más allá de repartir bolsas de comida".

De este modo, ha solicitado al Ejecutivo central que "nos deje marcar el mejor criterio a la hora de repartir estas tarjetas monedero según la realidad social de Andalucía", al tiempo que ha insistido en "un sistema mixto donde coexistan las tarjetas monedero y el actual sistema de reparto". "En Andalucía demostramos en plena pandemia que ambas pueden ir de la mano", ha subrayado.

Asimismo, Jurado ha aclarado que "no existe un tramo autonómico que regule estas tarjetas monedero, ya que se trata de un programa estatal donde las autonomías sólo son intermediarios en la gestión". Además, ha comentado que "se ha dicho que esto se aprobó por unanimidad en 2012, lo que también es falso: lo que se aprobó fue usar el 3% de todos los fondos europeos que llegan a España --y no por cada comunidad-- para financiar este programa, porque así se destinaban más recursos, 565 millones de euros para todo el país y 118 para Andalucía".

En definitiva, la popular ha instado al Gobierno de España a que atienda la petición de la consejera de Inclusión Social de la Junta, Loles López, de mantener una reunión al respecto y ha vuelto a reclamar "que reflexione y dé marcha atrás con esta errónea decisión".