El PP-A pide al Gobierno "lucha contundente" para evitar que Andalucía pierda fondos en la negociación de la PAC

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del PP Andaluz, Yolanda Sáez, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una "respuesta seria y una lucha contundente para que Andalucía no se vea perjudicada en la negociación de la Política Agrícola Común (PAC) en Europa".

Sáez ha recordado que "estamos en un momento decisivo para el campo andaluz", ya que ha sostenido que "el futuro de miles de familias depende de las negociaciones que ahora mismo se están celebrando en Europa para la futura Política Agraria Común", según ha informado el PP por medio de una nota .

La vicesecretaria popular ha demandado esa "lucha contundente" por parte del Gobierno tras argumentar que "no podemos permitirnos perder un solo euro".

Ha resaltado el "papel fundamental" desempeñado por agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria durante la pandemia para "garantizar el abastecimiento de alimentos saludables y de calidad a muchos hogares de toda Europa".

Sáez ha subrayado que "el campo andaluz ha sido, en esta y en todas las crisis económicas, un colchón para el empleo de miles de andaluces además de ser un eslabón fundamental para evitar la despoblación en las zonas rurales y un elemento primordial para la recuperación económica".

La vicesecretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del PP Andaluz ha remarcado que "exigimos al Gobierno de España que luche con contundencia para evitar el anunciado recorte del nueve por ciento en los fondos de la futura PAC con respecto al montante económico del marco 2014-2020, un recorte que supondría que la comunidad autónoma de Andalucía "dejara de percibir 1.160 millones de euros".

Este recorte, ha destacado Sáez, "sería la "puntilla" para muchas explotaciones que "no pueden sostener más esta situación de crisis".

La dirigente del PPA ha remarcado que el Gobierno de España "tendrá el apoyo del PP como no puede ser de otra manera, pero con una posición clara: no podemos permitirnos perder ni un solo euro de estos fondos y, una vez se produzca el reparto en el ámbito nacional, Andalucía no se puede ver perjudicada".

Para Sáez, "el campo andaluz ha demostrado sobradamente como ha aprovechado cada céntimo de la PAC para avanzar en modernización, en producir alimentos de gran calidad, con técnicas cada vez más respetuosas con el medio natural, pero muchos sectores se resienten y, difícilmente, consiguen salir adelante".

Por ello, ha concluido la vicesecretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del PP Andaluz, "se debe garantizar que no se produzca este drástico recorte y no conformarnos, como lo hizo el ministro Planas, al decir que este recorte de 1.160 millones era un buen principio para empezar a negociar".