El PP pide al Gobierno que reconsidere su alternativa "dañina" para la A-4 en Montoro (Córdoba) al "dejarlo aislado"

CÓRDOBA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, pide al Gobierno central que reconsidere su alternativa "dañina" para la Autovía A-4 a su paso por el municipio cordobés de Montoro, puesto que "lo deja aislado" y los empresarios se oponen a ello, de ahí que reclame al Ayuntamiento que presente alegaciones y finalmente se ejecute la alternativa sobre el trazado actual.

Así lo expresa el diputado cordobés, en declaraciones a Europa Press, tras reunirse con los propios empresarios de Montoro, advirtiendo de que "provoca un perjuicio claro desde el punto de vista empresarial, económico y social a la localidad", de modo que "el objetivo es evitar que Montoro se quede aislado", defiende el popular, todo ello "ante una actitud caprichosa del Ejecutivo con la variante".

En su opinión, la situación es "muy grave" y cree que "se lastra el futuro", porque "el Gobierno opta por una alternativa dañina para los intereses de Montoro", motivo por el que los empresarios están "muy preocupados ante esta posibilidad", cuando "la primera alternativa sería una actuación de mejora sobre el trazado actual de la autovía" y es "por la que apuestan" dichos empresarios locales, que "piden a las instituciones que lo materialicen a modo de alegaciones", asevera Lorite.

En este sentido, manifiesta que "los empresarios no entienden por qué se plantea la variante", puesto que "no hay congestión alguna de tráfico" en la zona, como puede haber en otras áreas, como en la capital, según cita el diputado nacional del PP, quien apostilla que "es una opción que tanto económica, como medioambientalmente es más cara, y no tiene sentido", de ahí que considere que "la postura del Gobierno es caprichosa".

Ante ello, el portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso avanza que van a solicitar en el Consistorio que "cuanto antes la Diputación le haga la asistencia técnica a efectos de elaborar las alegaciones, como pasó en el caso de la N-432, y que el Ayuntamiento las presente, al estar en plazo", a la vez que lo llevarán al Pleno del Ayuntamiento y la institución provincial, además de plantear preguntas en la Cámara Baja.

EL NUEVO TRAZADO

En concreto, en el anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la Autovía A-4 a su paso por la provincia cordobesa se selecciona como "alternativa más recomendable" una variante al trazado actual de la vía a su paso por la población de Montoro, entre los puntos kilométricos 354 y 363, que supone proyectar un nuevo trazado con una longitud algo menor de ocho kilómetros y que discurre a un kilómetro al sur de la actual autovía.

En él se definen tres enlaces, dos de ellos para conectar con la actual A-4, al inicio y al final del tramo, y otro enlace intermedio que conectara con la prolongación de la carretera N-420.

Frente a ello, Lorite relata en el escrito presentado ante el Congreso que "distintos colectivos sociales de Montoro, así como grupos del Ayuntamiento se han mostrado contrarios a la alternativa elegida, por cuanto que podría suponer un aislamiento del referido núcleo de población con consecuencias negativas para la actividad empresarial, de servicios e industrial que se desarrolla en la localidad, aprovechando la proximidad a la Autovía A-4".

Al respecto, el popular pregunta por "cuáles son los motivos desde el punto de vista funcional, territorial, de rentabilidad y medioambiental por los que, en el anteproyecto, se opta por la segunda alternativa".

Además, si "cree el Gobierno que haber optado por una mejora de la Autovía A-4, con remodelación de las calzadas y enlaces, así como renovación de estructuras, obras de drenaje y reposición de servicios --sin modificación del trazado--, conforme establece la primera alternativa, habría sido más adecuado para los intereses empresariales y sociales de Montoro".

Igualmente, el diputado de PP cuestiona si "tiene previsto el Ejecutivo tratar el referido asunto en una reunión con la alcaldesa de Montoro, Ana María Romero, conforme se le ha solicitado, y en qué fecha".