El PP pide a José Entrena que deje que el 'caso Nevada' "se debata en el pleno" de Diputación de Granada

El Grupo Popular en la Diputación de Granada ha aconsejado este domingo al presidente de la institución provincial, José Entrena (PSOE), que "no tenga miedo, que sea valiente" y que deje que el 'caso Nevada' y la sentencia condenatoria que "ya supera los 172 millones" de euros "se debata en el pleno" de la Diputación.

Asimismo, los 'populares' han pedido en un comunicado al vicepresidente primero de la institución provincial y ex delegado de Obras Públicas durante la tramitación del centro comercial Nevada, Pedro Fernández, "que deje de esconderse".

"Que no se ponga nervioso, ni pierda los papeles, que lo único que tiene que hacer es dar cuenta de su responsabilidad en las irregularidades e inoperancia durante su gestión en la Delegación de Obras Públicas, que nos han llevado a los granadinos a tener que asumir una condena económica de 166 millones de euros porque él, como cargo público, no hizo su trabajo", ha afirmado el diputado provincial del PP Antonio Ayllón.

Según ha incidido el representante del PP, hay unas "responsabilidades políticas muy claras", y "está administrando y gestionando el área de Contratación de la Diputación Provincial el dirigente político al que se le pasaron los plazos, el dirigente político que permitió que todo el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía no actuara, y que ahora no quiere dar la cara como cargo público que es y cumplir con su deber de transparencia con los ciudadanos".

El dirigente 'popular' ha criticado que José Entrena "se niega sistemáticamente a que el 'caso Nevada' entre en el debate del pleno provincial y se asuman responsabilidades de quien se sienta a su derecha, de quien es el portavoz del grupo socialista, de quien es su vicepresidente, alcalde de Baza, de quien era delegado de Obras Públicas y permitió que el clan de Armilla actuara y de que el recurso contra las licencias de obras ilegales se pusiera fuera de plazo".

El diputado provincial del PP ha registrado una pregunta oral para el próximo pleno de la Diputación en la que pregunta a José Entrena qué valoración hace sobre las últimas decisiones judiciales del 'caso Nevada', si bien Ayllón ha apuntado que el PP ha venido presentando iniciativas en la institución provincial "que han sido rechazadas, incumpliendo para ello incluso el reglamento interno".

Así, los 'populares' presentaron en el debate del pleno provincial del pasado mes de junio una moción pidiendo "el cese o dimisión del vicepresidente primero, Pedro Fernández, por sus responsabilidades políticas en el caso Nevada y la sentencia de 166 millones de euros derivada del mismo, ya que era delegado de Urbanismo cuando se tramitó la construcción del mismo".

Según el PP, en el debate del pleno, Entrena "se acogió a un informe jurídico de la Secretaría General de la Diputación, que no era vinculante ni preceptivo, para no dejar debatir al pleno provincial sobre las responsabilidades" de Fernández en la sentencia del centro comercial Nevada, y "pidió entonces que el punto se quedara sobre la mesa y no se realizara debate del mismo, cuestión que logró con los votos favorables de PSOE y Vamos Granada, y la abstención de Ciudadanos".

El 'popular' ha insistido en pedir responsabilidades, "que digan que lo han hecho mal y que no se protejan y mucho menos utilicen las administraciones públicas para esconder a los culpables directos, como es el caso del vicepresidente primero de la Diputación", según ha zanjado.