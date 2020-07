PP-A reclama al Gobierno mayor implicación con los espigones de la Costa de Granada y con las canalizaciones de Rules

GRANADA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha reclamado este viernes al Gobierno central que "esté a la altura" y una mayor implicación con la Costa Tropical, en relación a los espigones y las canalizaciones de la presa de Rules.

Loles López se ha pronunciado de este modo en el marco de su visita a Motril y Almuñécar (Granada), donde ha mantenido encuentros de trabajo con sus respectivas alcaldesas, Luisa García y Trinidad Herrera, y sus equipos de gobierno.

La secretaria general del PP andaluz ha agradecido el esfuerzo que los consistorios están realizando en medio de esta pandemia, tanto para potenciar el sector turístico, como para reactivar la economía, al mismo tiempo que se continúa velando por la seguridad de los vecinos.

Junto a ello, ha remarcado el trabajo del Gobierno andaluz en la provincia de Granada, citando las inversiones en infraestructuras hidráulicas, con obras para la mejora del abastecimiento para las que se va a destinar una inversión de 135 millones de euros.

En esta línea también ha destacado la importancia del turismo, "que es creación de empleo", y ha celebrado el trabajo coordinado entre el Gobierno andaluz y los consistorios para conseguir el distintivo playas seguras "que han conseguido el 70 por ciento de las playas granadinas".

A ello le ha sumado que "en tiempo récord" se ha generado empleo mediante la contratación de auxiliares de playa y también gracias al Plan Aire.

En contraposición, la secretaria general del PP andaluz ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez una mayor implicación con la Costa Tropical y en concreto ha citado dos cuestiones: los espigones y las canalizaciones de Rules.

Ha instado así al Gobierno a construir los espigones de Motril, que necesita la Costa Tropical "en lugar de realizar inversiones que no solucionan los problemas"; y también se ha pronunciado sobre el anuncio de los 50 millones que ha formulado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para las canalizaciones de Rules.

Ha dicho recibir esta noticia con "cautela" porque ya se han cambiado y pospuesto varias veces la fecha para la declaración de impacto ambiental, "porque se habla de plazos pero no se concreta" y porque los regantes han trasladado "que ese agua no va para regadío, con lo cual la situación para esta zona donde la agricultura es esencial no se soluciona".

Asimismo ha recordado que el PP granadino ha registrado ya varias iniciativas tanto en el Congreso y en el Senado para conocer los plazos exactos del Gobierno y cuáles son sus planes respecto a los proyectos constructivos de las canalizaciones.