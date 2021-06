El PP recuerda al alcalde de Jaén que el PSOE “dilapidó” ocho millones de euros en "un parque acuático fantasma"

JAÉN, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén Manuel Palomares ha lamentado este domingo la "mala memoria" del alcalde, Julio Millán (PSOE), que "ha pasado por alto el despilfarro" de dinero público del PSOE en la etapa 2007-2011, "hipotecando gran parte del futuro de la ciudad de Jaén para las próximas generaciones", puesto que, entre otros proyectos, el PSOE "dilapidó" ocho millones de euros en "un parque acuático fantasma a medio terminar, incumpliendo las premisas urbanísticas y sin un proyecto de viabilidad riguroso para acometer una inversión de este tipo".

Palomares señala en un comunicado que no les sorprende este tipo de inversiones fallidas del PSOE porque para ellos "el dinero público no es de nadie", pero insta a Millán a "no seguir lamentándose de su propia inacción" para ponerse a trabajar y cumplir con sus promesas electorales.

Así, asegura que "lo que debe hacer el alcalde es abordar el futuro de Jaén mediante una planificación urbanística coherente y para ello es necesaria la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que asegure inversiones para la capital".

Proyectos con marcado sello socialista como el parque acuático o el parking del hípico "han demostrado la forma de actuar del PSOE, que han despilfarrado el dinero de todos los jiennenses donde, por ejemplo, se gastaron el dinero público en un aparcamiento en el que no proyectaron una entrada y salida para el mismo, demostrando una total ineficacia a la hora de gestionar los recursos públicos", ha concluido.