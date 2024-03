PP-A: La renuncia a los PGE de 2024 prueba que Sánchez tiene "un Gobierno débil rehén de sus socios independentistas"

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha sostenido este jueves que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "renunciar a presentar" unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2024 demuestra que "es un presidente incapaz de ejercer sus obligaciones porque tiene un Gobierno débil e inestable, que es rehén de los intereses particulares de sus socios independentistas".

Así lo ha manifestado el secretario general del PP-A en una nota en la que ha remarcado que, "hace cinco años, el propio Sánchez defendía que un Gobierno que no es capaz de aprobar unos presupuestos no gobierna", tras lo que ha advertido de que "ahora es él --el jefe del Ejecutivo-- el que ha hecho una dejación de funciones en toda regla", y "no porque crea que es lo mejor para los ciudadanos, sino por imposición del independentismo y por puro cálculo electoral y partidista", ha añadido.

En esa línea, Antonio Repullo ha criticado que "Sánchez ha priorizado de nuevo su necesidad y sus intereses personales aprobando la ley de amnistía, que es un exponente de corrupción política y divide a los españoles en ciudadanos de primera y de segunda, por encima de los intereses generales manteniendo una prórroga presupuestaria que conlleva importantes limitaciones a la hora de responder a los problemas de la ciudadanía".

El secretario general del PP-A ha advertido de que esta decisión de Sánchez abre ahora una "etapa incierta de inestabilidad que va a incrementar la opacidad del Gobierno en sus concesiones discrecionales al independentismo, que perpetúan los agravios a los andaluces", y ha exigido al Gobierno que explique "cuáles son los acuerdos que decían hoy en los pasillos del Congreso que ya tenían cerrados con sus socios".

LOS PGE DE 2023 "PERJUDICABAN SERIAMENTE" A LOS ANDALUCES

Antonio Repullo ha agregado que "la renuncia a los PGE para 2024 significa que se mantienen las directrices ya marcadas en las cuentas de 2023", que "perjudicaban seriamente a los andaluces", según ha advertido el dirigente 'popular', que al respecto ha indicado que, en las cuentas actualmente prorrogadas, el Gobierno de Sánchez "ejecutó un recorte del 12% en las inversiones para infraestructuras hídricas para la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, a pesar de que ya veníamos avisando de la sequía tan extrema que ahora estamos viviendo".

Asimismo, ha subrayado que el Presupuesto prorrogado también "discrimina a Andalucía en políticas de empleo con un reparto de fondos absolutamente desigual en la comunidad más poblada de España, que recibe apenas 64 euros para cada parado andaluz frente a los 171, por ejemplo, que se destinan para Extremadura".

En materia de infraestructuras, Repullo ha señalado que "el perjuicio también fue considerable, con cantidades irrisorias para inversiones tan necesarias como el AVE a Huelva, y que no incluía la revisión del mapa ferroviario andaluz, entre otras muchas infraestructuras pendientes".

"Las cuentas de 2023 nacieron viciadas y eran irreales en su previsión de ingresos y de gastos, una situación que se mantiene con esta decisión de Sánchez de renunciar a los Presupuestos de 2024 por la imposición de los independentistas", ha manifestado también el 'número dos' del PP andaluz.

Igualmente, Antonio Repullo ha llamado la atención acerca de que "la inversión por habitante que diseñó el Ministerio" de Hacienda que dirige María Jesús Montero para el pasado año "era de 319 euros por habitante a nivel nacional, una media que en el caso de Andalucía se redujo a 274, con lo que el perjuicio es más que evidente", según ha apostillado.

De igual modo, Antonio Repullo ha pedido al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que "no intente engañar" a los andaluces, "porque sabe, o debería saber, que con unos presupuestos prorrogados no se pueden iniciar nuevas actuaciones, sólo pueden seguir realizando las que ya estaban previstas en el Presupuesto de 2023 en la parte que no hayan cumplido".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

De igual forma, ha puntualizado que "las transferencias que se realizan a las comunidades autónomas desde el Sistema de Financiación no son recursos que el Gobierno regale a los territorios, sino que son la financiación que por ley nos corresponde, y cuyo crecimiento es fruto de la mayor recaudación, y no por su buena voluntad".

Para concluir, Antonio Repullo ha criticado que, "no contentos con consolidar ese castigo presupuestario a Andalucía", el Gobierno "persiste en su negativa a reformar el sistema de financiación", por lo que esta comunidad autónoma "seguirá recibiendo 1.409 millones de euros menos cada año para mejorar la calidad de sus servicios públicos", y por ello el secretario general del PP-A ha concluido aseverando que "ahora se hace más urgente que nunca que se apruebe el Fondo Transitorio de Nivelación que corrija ese desequilibrio financiero que tanto perjudica a las andaluzas y andaluces".