PP-A respeta que sus excargos en Jaén pidan irse a Cs: "Cs va cogiendo todo lo que va saliendo del resto de partidos"

Publicado 16/02/2018 12:32:58 CET

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha mostrado "respeto" a la decisión de los excargos de su partido en la provincia de Jaén de solicitar su incorporación a Ciudadanos (Cs) y ha indicado que la formación naranja "va cogiendo todo lo que va saliendo de todos los partidos, del PP, del PSOE, de IU y hasta me consta que están tocando a gente descontenta de Podemos".

Así se ha pronunciado López, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en relación a la información publicada este viernes por el diario 'Ideal', en la que se apunta que la plataforma 'Jaén Adelante' decidió anoche solicitar su incorporación a Ciudadanos "aunque de momento no lo harán aquellos que ocupen cargos públicos".

La número dos del PP andaluz ha dicho que no va a "catalogar" la decisión de los que fueron sus compañeros, aunque "no deja de sorprender que personas que ayer defendían unos ideales hoy estén con quienes están a favor de que se derogue la prisión permanente revisable, con los que han dicho no a la autovía del Olivar en Jaén y con quienes no quieren eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones".

López, que ha afirmado que es una decisión de Ciudadanos integrar o no a estas personas, ha asegurado que no le sorprende en absoluto que los pueda acoger porque se trata de un partido que va cogiendo todo lo que va saliendo de todos los partidos".

Junto a ello y tras insistir en que no va a "catalogar" la decisión de los que fueron sus compañeros en Jaén, la dirigente del PP-A ha indicado que quien sí lo ha hecho ha sido el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín.

López se ha referido así a unas declaraciones que Marín hizo hace dos años cuando los que eran concejales de su partido en el Ayuntamiento de Jaén abandonaron la formación. Entonces, según ha recordado la secretaria general del PP-A, Marín dijo que "en política, como todo en la vida, cada persona tiene un precio". "Dice muy claro el señor Marín que en su partido se entra por dinero", ha zanjado.