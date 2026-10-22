PP señala que "la apuesta" de la Junta por el empleo juvenil hace posibles 31 contratos del programa Activa-T en Jaén

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JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha señalado que "la apuesta" del Gobierno de la Junta de Andalucía por el empleo juvenil ha hecho posibles en la ciudad de Jaén 31 contratos con el programa Activa-T Joven.

La concejala popular Mónica Moreno ha indicado que esta iniciativa cuenta con una subvención de 337.900 euros concedida por la Junta de Andalucía, con cofinanciación europea y autonómica. Dicha ayuda ha permitido ofrecer a jóvenes de entre 18 y 29 años una oportunidad laboral durante un periodo de seis meses.

"Detrás de estos 31 contratos existe una apuesta firme del Gobierno de Juanma Moreno por generar oportunidades laborales para los jóvenes jiennenses, facilitar su acceso al mercado de trabajo y mejorar su formación y experiencia profesional", ha dicho Moreno, que ha valorado que los participantes han podido "trabajar, formarse y contribuir al mantenimiento de su ciudad".

El programa Activa-T Joven ha supuesto una inversión global de 12,4 millones de euros para facilitar un total de 1.042 contrataciones en toda la provincia de Jaén. Moreno ha encuadrado esta iniciativa en una política de empleo "mucho más amplia", con seis planes impulsados por el Ejecutivo autonómico en la provincia que suman 73 millones de euros y cerca de 7.000 contrataciones.

En esta misma línea, Moreno ha hecho referencia al programa Emplea-T, a través del cual la Junta concedió al Ayuntamiento de Jaén una subvención de 118.000 euros para el año 2025. Aquella partida presupuestaria contemplaba la contratación de otros cinco jóvenes menores de 30 años para el desarrollo de proyectos vinculados a las nuevas tecnologías, el medio ambiente, el urbanismo y la gestión de fondos europeos.

Por otro lado, la concejala popular se ha referido a la inversión de más de 1,5 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía destinada a recuperar instalaciones deportivas de los barrios y pistas de centros educativos que resultaron afectados por el tren de borrascas.