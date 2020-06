La precandidata cordobesa Teresa González se une a la candidatura de María Jesús Castaño para liderar Podemos Andalucía

CÓRDOBA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Teresa González Ruiz, que había presentado su precandidatura para la Coordinación Autonómica de Podemos Andalucía en el marco de la III Asamblea Andaluza de la formación morada, ha decidido sumarse a la que lidera la edil de Salobreña (Granada) María Jesús Castaño para dirigir el partido y relevar al equipo que hasta ahora ha capitaneado Teresa Rodríguez.

Además, el resto de precandidatos cordobeses al Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos --Rafael Estévez, María José Rubio, David López, Manuel Raya, Francisca Cordobés y Enrique Moreno--, han dado el mismo paso, según han comunicado este viernes a Europa Press.

Para tomar esta decisión han argumentado que, en la "actual situación interna" del partido, "los militantes de Podemos tenemos que afrontar la tarea de servir a la ciudadanía andaluza para que sea, en Unidas Podemos, la mejor herramienta, precisamente ahora, en los peores momentos que estamos viviendo".

Los precandidatos cordobeses inciden así en que su intención "ha sido siempre buscar la unidad desde las bases, la integración dentro del mayor respeto a la pluralidad y expresión de todas las sensibilidades", y creen que, entre las precandidaturas presentadas, "la mejor propuesta a apoyar es la que representa la candidatura 'Contigo en Andalucía Podemos', que encabeza María Jesús Castaño, "porque desde ella se ha trabajado más y mejor que otras por la unidad".

"Es hoy claro que, si no se llega a una sola candidatura, no será por no haberlo intentado desde nuestros colectivos de militantes de base en las provincias andaluzas, según añaden desde el equipo de Teresa González --que había recibido 131 avales para su precandidatura a la Coordinación General de Podemos Andalucía-- y el resto de candidatos de Córdoba al Consejo Ciudadano Andaluz.

Todos ellos han decidido así sumarse e incorporarse "al proyecto político y a la candidatura que mejor nos representa y creemos tiene las mejores garantías de liderar la reconstrucción de nuestro partido, porque ha sido fruto de un trabajo colectivo, de la participación de las bases en cada provincia, tanto en la elaboración de la propuesta política, como en la coherencia para lograr una confluencia real desde abajo en una candidatura unitaria".