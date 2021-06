La presidenta del Parlamento andaluz defiende que los representantes públicos cuenten "con la voz de los niños"

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha defendido este martes que, "como representantes públicos, es necesario y fundamental contar con la voz de los niños, porque son parte imprescindible en nuestra sociedad".

Bosquet ha realizado esta reflexión al participar en el acto 'Diputados por un Día' que organiza Aldeas Infantiles SOS desde el año 2005 con el objetivo de fomentar la participación de los niños en la sociedad, según ha informado la Cámara andaluza en una nota.

En esta ocasión, y debido a la crisis sanitaria de la Covid-19, los niños no han podido ejercer como diputados en el hemiciclo, ni tomar la palabra desde la tribuna de oradores, pero sí han querido hacer llegar sus ponencias telemáticamente desde su colegio.

Marta Bosquet ha destacado que el tema escogido este año, el valor de la solidaridad con aquellos que sufren la pobreza, "es una realidad a veces muy difícil, pero que nos ayuda a ponernos en el lugar de otras personas, a pensar cómo es la vida de otros niños por todo el mundo o en nuestras propias ciudades, y que nos anima a tomar decisiones para ir superando las diferencias que aún existen".

La presidenta de la Cámara autonómica andaluza también ha tenido palabras de agradecimiento para Aldeas Infantiles SOS "por ese compromiso con la infancia y la justicia social" y "por hacer realidad esta actividad durante más de 15 años".

'Diputados por un Día desde el cole' recoge la opinión de los niños sobre el valor propuesto este curso escolar y la implicación de los centros escolares y los profesores con la Agenda 2030. Además, han realizado una votación telemática para decidir ellos mismos qué compromiso les parece más interesante de entre los propuestos por los colegios para posteriormente llevarlos a la práctica.

En la misma han participado un total de 1.201 escolares de todas las clases de los colegios que iban a acudir al Parlamento y otros colegios de la comunidad.

"En el momento que vivimos se hace más patente que nunca que no estamos solos en el mundo y que la única forma de avanzar es hacerlo juntos. Transmitimos a los alumnos que su rutina diaria no es la misma de todos los niños y niñas, que algunos no tienen sus necesidades básicas satisfechas y que es preciso cambiar esta realidad", ha explicado el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.

COLEGIOS PARTICIPANTES

Los ocho colegios participantes, uno por cada provincia, han sido 'Inmaculada Concepción', de Alhama de Almería (Almería); 'Velada', de la Línea de la Concepción (Cádiz); 'Monte Albo', de Montalbán de Córdoba (Córdoba); 'Santa Cristina' (Granada); 'San Roque', de Cala (Huelva); 'Filipense', de Baeza (Jaén); 'Juan Ramón Jiménez', de Marbella (Málaga), y 'Sagrada Familia', de Utrera (Sevilla).

Los alumnos han reflexionado sobre la importancia de la solidaridad con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible, los de acabar con la pobreza (ODS 1), reducir las desigualdades (ODS 10) y conseguir la paz y la justicia (ODS 16).

Con la presente edición de estos programas, Aldeas Infantiles SOS ofrece una visión de tres ODS e invita a todos los escolares de España a movilizarse "por un mundo más justo y más humano, en el que nadie sea dejado atrás".

Según el presidente de la organización, Pedro Puig, "la Agenda 2030 debe ser una agenda común, compartida por todos, incluidos los niños y las niñas; ya que solo a través de las pequeñas acciones cotidianas conseguiremos cambiar realidades más complejas y poner freno a la pobreza, a la desigualdad o a la violencia".

Desde el Parlamento andaluz han puesto de relieve que Aldeas Infantiles SOS lleva más de 20 años acercando los valores al entorno escolar a través de sus programas de Educación en Valores. Con ellos, se promueve la reflexión y el diálogo sobre los valores humanos esenciales entre los alumnos, los profesores y las familias, "con el objetivo último de forjar mejores personas y ciudadanos más responsables".

"Todos podemos emprender acciones para que las cosas cambien, para contribuir a que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se cumplan y para que ningún niño se quede atrás; solo necesitamos tres cosas: compromiso, constancia y confianza", ha asegurado Pedro Puig.

Ha añadido que, "a lo largo del curso, además de sensibilizarse con las distintas realidades que existen en el mundo, los alumnos van aprendiendo que ellos también pueden contribuir a conseguir los ODS, que es un trabajo de todos, un proyecto común en el que cada uno tiene un papel que cumplir".

En 2015, 193 países aprobaron 17 objetivos y 169 metas asociadas que establecían el marco global de desarrollo para los 15 años siguientes en las esferas social, económica y medioambiental. Aldeas Infantiles SOS participó activamente en el proceso de elaboración de la Agenda 2030 y logró, junto a otras organizaciones, que los niños que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo no fueran olvidados.

Además, con estos programas Aldeas Infantiles SOS contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) número 4, que es el de "garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos".