Presidente de Observatorio Económico, sobre Abengoa: "por qué son tan decisivos los 20 millones de la Junta"

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro, se ha mostrado este martes contrario a la concesión de una ayuda de la Junta de Andalucía a Abengoa. Ferraro, tras señalar de entrada un "no lo sé, no tengo información suficiente", se ha cuestionado los 20 millones que aguarda la multinacional del Gobierno andaluz para afirmar en voz alta: "por qué son tan decisivos los 20 millones de la Junta en una operación de tantos millones, no lo logro entender".

Abengoa trasladó en agosto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su plan de refinanciación, que incluía una aportación de 20 millones de euros de la Junta de Andalucía, que no se produce, lo que le ha llevado a aplazar en sus sucesivas comunicaciones al organismo regulador la consecución de ese dinero, cuyo plazo, dijo el viernes 6, sitúa ahora en este jueves, día 12.

En las preguntas posteriores a la presentación del Informe del tercer trimestre de la economía andaluza que realiza el Observatorio Económico de Andalucía, Ferraro ha sostenido que "muchos economistas no somos favorables a las ayudas a empresas en crisis, se altera la competencia, son incentivos perversos para los agentes empresariales, por muchas razones no se debe hacer".

El presidente del Observatorio Económico de Andalucía ha afirmado que "no es lo mismo la Abengoa del pasado que la del presente", lo que le ha llevado a preguntarse si "tiene efecto derrame sobre el resto de la economía" desde la perspectiva que los economistas plantean como "las externalidades positivas".

"Vengo leyendo que es una empresa con muchos empleos, pero está comprobando si son empleos directos o indirectos", ha proseguido afirmando Ferraro, quien ha esgrimido en su razonamiento que "la empresa ha presentado planes, quitas y ajustes, y ahora de nuevo, un nuevo ajuste".

El presidente del Observatorio Económico de Andalucía se ha preguntado por las condiciones en que opera la multinacional con sede social en Sevilla, por lo que ha invitado a abordar "los contratos que tiene la empresa, si le permitirá hacer frente a sus deudas y a atender sus gastos corrientes".

Ferraro ha concluido que en el caso de que desapareciera la empresa no obsta para que "los profesionales de altísima cualificación que tiene puedan seguir con la actividad".