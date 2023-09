Presidente del Parlamento andaluz llama a partidos a "lavar en casa sus cuitas" tras el caso de expulsiones de Adelante

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), ha apelado este jueves a que la institución que preside se sitúe "por encima de las peleas" y las "cuitas" internas de los partidos políticos, que se deben "lavar en casa", y ello tras el caso de las expulsiones, en la pasada legislatura, de nueve diputados del grupo parlamentario por entonces denominado Adelante Andalucía.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, el presidente del Parlamento se ha pronunciado así sobre la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), conocida este pasado martes, de estimar por unanimidad el recurso de amparo interpuesto por la entonces presidenta del grupo de Adelante, Teresa Rodríguez, y otros ocho diputados elegidos en las listas de la coalición electoral Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas de 2018 contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento andaluz que acordaron que adquirieran la condición de diputados no adscritos tras haberse dado de baja en el partido político Podemos, al que representaban cuando concurrieron a dichos comicios.

Jesús Aguirre, que no presidía el Parlamento cuando se acordaron esas expulsiones, ha expresado su "respeto" por esa sentencia del TC que aún no la tienen "en papel" en la Cámara ni han podido leer porque no está publicada, de modo que "habrá que estudiarla a fondo" cuando se conozca, según ha apostillado.

Tras explicar que, según la nota informativa difundida el pasado martes por el Constitucional, "lo que dice" esa sentencia "es que la expulsión de un partido político no significa la expulsión de un grupo parlamentario", Jesús Aguirre ha sostenido que "lo importante es que la institución, en este caso el Parlamento de Andalucía, tiene que estar por encima de las peleas de los diferentes partidos políticos".

"Los problemas se lavan en casa, no se pueden lavar en este caso en el Parlamento de Andalucía, en la institución", ha incidido Jesús Aguirre, quien también ha apuntado que, según le trasladan los servicios jurídicos de la Cámara, piensa que la referida sentencia que concede el recurso de amparo a Teresa Rodríguez y otros ocho parlamentarios expulsados del grupo de Adelante es "meramente declarativa", de modo que "servirá para que en otras comunidades autónomas que puedan tener el mismo problema no se actúe de la misma forma".

El presidente del Parlamento también ha defendido que cuando la Mesa avaló el paso de dichos nueve diputados a la condición de no adscritos se actuó "basándose en el Pacto Antitransfuguismo", si bien parece que no se adoptó la decisión "conforme al Reglamento" de la Cámara de entonces.

Al hilo, Aguirre ha recordado que lleva "un año" planteando una reforma del Reglamento, que ve "obsoleto" y que considera necesario "actualizarlo al momento en que vivimos", y ha expresado su deseo de que los grupos parlamentarios sean "proclives a llegar a puntos de consenso" una vez que ha pasado una época más agitada para la política por la sucesión de varias elecciones, según ha continuado antes de explicar que la semana que viene tiene previsto contactar con los grupos para abordar esta reforma.