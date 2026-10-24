El presupuesto de la Oficina Andaluza Antifraude crecerá casi un 15% y superará los 3,1 millones de euros en 2027

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) participa en la XVII Reunión de la Red de Oficinas, Agencias y Órganos Antifraude del Estado Español, celebrada en el Ayuntamiento de Barcelona. (Foto de archivo de septiembre de 2026). - OFICINA ANDALUZA ANTIFRAUDE

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, creada a partir de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, contará para el próximo ejercicio de 2027 con un presupuesto total de 3.151.050 euros, montante del que un 79,7 por ciento se destina al capítulo de gastos de personal, y que supone un incremento del 14,71% respecto al montante de 2.747.050 euros con el que ha contado este organismo para el actual ejercicio de 2026.

Así se desprende de los datos de este presupuesto, consultado por Europa Press, que fue aprobado el pasado 7 de octubre por la Mesa del Parlamento andaluz, y que corresponde al que será el quinto año completo de funcionamiento de la Oficina con "plena efectividad".

Fue el 14 de octubre de 2021 cuando la Mesa del Parlamento estableció mediante un acuerdo el régimen jurídico preciso para la puesta en funcionamiento de esta oficina, si bien el por entonces director de este órgano, Ricardo Vicente Puyol, estableció que sería a partir del 1 de junio de 2022 cuando adquirirían "plena efectividad" las previsiones de la citada Ley 2/2021 "vinculadas al pleno desarrollo" de las funciones de esta unidad.

El presupuesto total de 3.151.050 euros previsto para 2027 es el resultado de la suma de 3.109.250 euros procedentes de transferencias corrientes y de 40.800 euros de transferencias de capital procedentes --en ambos casos-- de la Junta de Andalucía y "demás entidades públicas sujetas a régimen presupuestario para financiación", así como de otros 1.000 euros de activos financieros procedentes de "anticipos y préstamos a largo plazo concedidos al personal".

GASTOS DE PERSONAL

Por capítulos, el número 1, de Gastos de personal, es el que concentra el mayor montante del presupuesto, hasta un total de 2.511.610 euros --un 18,83% más que en 2026--, de los que 105.000 euros --un 7,1% más-- se destinan a las retribuciones de altos cargos, mientras que para las del personal eventual se destinan 168.000 euros, y para las del personal funcionario se consignan 1.648.000 euros, que son 492.000 más --un 42,5% más-- que el presupuestado para 2026.

La Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Oficina Antifraude daba cabida a 25 profesionales con los datos actualizados en enero de 2026. Entre dichas plazas figuran siete de Dirección y coordinación --una de director adjunto, tres de Secretaría de Dirección y Unidad de Tramitación y tres de Unidad de Tramitación Administrativa--; seis plazas vinculadas a la Subdirección de Administración, Recursos Humanos, Gestión Económica y TI; siete adscritas a la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen sancionador, y las restantes cinco plazas asignadas a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección al denunciante.

Por su parte, la RPT de personal eventual se compone de tres plazas en total, dos de ellas vinculadas al Gabinete de Comunicación y Relaciones Institucionales y una de conductor vinculado a la Dirección, según se detalla en la página web de la propia Oficina Andaluza Antifraude.

GASTOS CORRIENTES

La partida del capítulo II, de Gastos corrientes en bienes y servicios, del próximo presupuesto de la Oficina asciende a 597.540 euros, montante del que 384.530 euros, el 64% del total, se vincula a los gastos de 'material, suministros y otros', que incluyen los suministros de electricidad, agua y gas, entre otros --9.000 euros--, las comunicaciones --telefónicas, postales y mensajería, telex, telefax y burofax, para todo lo cual se presupuestan 33.100 euros--, y "gastos diversos" por un montante de 12.010 euros, que incluyen los de "información, divulgación y publicidad" --2.000 euros--, y los de "atenciones protocolarias y representativas", por otro importe de 2.000 euros.

En el capítulo de Gastos corrientes en bienes y servicios se incluye también la partida de 'Arrendamientos y cánones', que suma 191.500 euros de presupuesto, de los que 96.000 van destinados al "arrendamiento de edificios y otras construcciones", otros 10.000 euros al "arrendamiento de elementos de transporte", y los restantes 85.000 euros al "arrendamiento de sistemas para procesos de información".

También en este capítulo se incluye el apartado de 'Indemnizaciones por razón del servicio', que incluye una partida de 10.000 euros para dietas, otra de 10.000 euros para gastos de locomoción, y otra de 1.000 euros para "otras indemnizaciones".

El capítulo III del presupuesto de la Oficina es el de Gastos financieros, dotado de 100 euros, mientras que el capítulo IV es el de 'Inversiones Reales', para el que se consignan 40.800 euros, todos ellos para el apartado de 'Proyectos de inversión nueva'.

El grueso de esa partida --un total de 32.000 euros-- se destina a la adquisición de equipamientos para procesos de información, mientras que se prevé invertir 8.000 euros en mobiliario y enseres, y gastar 800 euros en "inversiones de carácter inmaterial", como "aplicaciones informáticas desarrolladas a medida" y "programas informáticos bajo licencia".

Tras su aprobación por la Mesa del Parlamento, el presupuesto de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción se remitirá al Consejo de Gobierno de la Junta, que en su reunión del próximo miércoles, 28 de octubre, tiene previsto aprobar el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio de 2027.